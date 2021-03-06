Власти Туниса сократили обязательный карантин для туристов до 48 часов

Прибывающие в Тунис иностранцы теперь обязаны провести 48 часов на карантине, говорится в новых правилах министерства туризма. Ранее путешественники были обязаны по приезду предоставить ПЦР-тест, а также провести как минимум семь дней в карантине, покинуть который можно было лишь при отрицательном результате теста.

Пятого марта правительство Туниса приняло ряд мер по смягчению ограничений, введенных ранее на фоне пандемии коронавируса. В связи с этим минтуризма туризма ввело новые правила по въезду туристов в страну, действие которых начнется с 8 марта и продлится как минимум до 28 марта, пишет РИА Новости.

Теперь путешественники, у которых есть бронь в одном из отелей Туниса, обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до прибытия в страну, а также пройти экспресс-тест по прибытии. "Турист также обязан самоизолироваться на 48 часов в своем отеле, а затем сделать еще один тест за свой счет, не покидая номер до получения результата", - говорится в сообщении минтуризма.

Также в Тунисе отменяется запрет на передвижения между провинциями, вместо этого власти будут вводить точечные ограничения в очагах заражений коронавирусом. Комендантский час будет действовать с 22.00 до 05.00. В туристических объектах разрешается проводить различные мероприятия с загрузкой не более 50% и соблюдением санитарных правил.

По последним данным, за время пандемии в Тунисе зафиксировали более 236 тысяч случаев COVID-19, скончались свыше восьми тысяч человек.