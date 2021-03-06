Врачи назвали обследования, которые надо пройти переболевшим COVID-19

Выздоровевшим после коронавируса необходимо проверить сердце, легкие, психику, а также записаться на прием к эндокринологу, считают медики.

Вирусная инфекция провоцирует повышение инсулинорезистентности и может вызывать развитие сахарного диабета, отметил кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Юрий Потешкин.

Еще одно последствие коронавируса связано с возникновением миокардита - воспалительного процесса в мышечном слое сердца.

Осложнение, которое часто проявляется слабостью и одышкой, очень опасно, предупредил врач Кирилл Белан в беседе с aif.ru. При подозрение на воспалительный процесс кардиолог может назначить электрокардиограмму, эхокардиографию (ЭхоКГ), МРТ сердца и другие обследования.

Переболевшим коронавирусом следует отказаться от курения, больше отдыхать, заниматься легкой физкультурой, дыхательной гимнастикой, чаще бывать на природе, считают специалисты.

Кашель, одышка и другие симптомы перенесенной инфекции могут сохраняться 1,5-3 месяца после выздоровления, подтвердил пульмонолог, кандидат медицинских наук Владимир Бекетов.