За сутки в России подтверждено 11 022 случая COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 11 022 случая COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,7% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 1820

2 Санкт-Петербург 975

3 Московская область 746

4 Нижегородская область 386

5 Воронежская область 275

6 Самарская область 270

7 Ростовская область 270

8 Иркутская область 205

9 Саратовская область 186

10 Свердловская область 177

11 Пермский край 165

12 Челябинская область 159

13 Волгоградская область 156

14 Красноярский край 150

15 Ленинградская область 146

16 Пензенская область 142

17 Краснодарский край 140

18 Вологодская область 137

19 Ставропольский край 135

20 Тверская область 134

21 Республика Башкортостан 134

22 Алтайский край 127

23 Кировская область 121

24 Курская область 120

25 Ярославская область 120

26 Архангельская область 118

27 Тульская область 113

28 Владимирская область 111

29 Тамбовская область 110

30 Новосибирская область 109

31 Республика Карелия 106

32 Ханты-Мансийский автономный округ 104

33 Республика Бурятия 103

34 Липецкая область 102

35 Ульяновская область 101

36 Псковская область 97

37 Забайкальский край 97

38 Белгородская область 97

39 Омская область 97

40 Калужская область 94

41 Брянская область 91

42 Астраханская область 90

43 Калининградская область 86

44 Орловская область 85

45 Тюменская область 83

46 Приморский край 79

47 Республика Коми 77

48 Мурманская область 75

49 Оренбургская область 75

50 Удмуртская Республика 74

51 Смоленская область 68

52 Кабардино-Балкарская Республика 67

53 Республика Крым 65

54 Рязанская область 64

55 Ивановская область 62

56 Новгородская область 61

57 Курганская область 59

58 Хабаровский край 56

59 Кемеровская область 56

60 Республика Татарстан 49

61 Севастополь 48

62 Республика Чувашия 48

63 Республика Мордовия 42

64 Республика Дагестан 41

65 Костромская область 40

66 Республика Саха (Якутия) 38

67 Томская область 37

68 Ямало-Ненецкий автономный округ 36

69 Республика Калмыкия 32

70 Амурская область 32

71 Сахалинская область 31

72 Карачаево-Черкесская Республика 30

73 Республика Алтай 28

74 Республика Северная Осетия-Алания 27

75 Республика Марий Эл 26

76 Камчатский край 24

77 Республика Хакасия 22

78 Республика Адыгея 14

79 Республика Ингушетия 11

80 Чеченская Республика 11

81 Республика Тыва 7

82 Ненецкий автономный округ 6

83 Магаданская область 6

84 Еврейская автономная область 6

85 Чукотский автономный округ 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 4 312 181 случай (+0,26%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,04%

2. Магаданская область , Республика Ингушетия 0,07%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия, Республика Адыгея, Чеченская Республика 0,1% За последние сутки подтверждена 441 смерть: Москва 50 Санкт-Петербург 39 Московская область 35 Ростовская область 20 Воронежская область 18 Нижегородская область 16 Краснодарский край 14 Красноярский край 13 Свердловская область 12 Тульская область 10 Алтайский край 10 Волгоградская область 7 Иркутская область 7 Новосибирская область 7 Ленинградская область 6 Мурманская область 6 Республика Крым 6 Ставропольский край 6 Республика Чувашия 6 Пермский край 6 Челябинская область 6 Республика Хакасия 6 Владимирская область 5 Ярославская область 5 Удмуртская Республика 5 Оренбургская область 5 Саратовская область 5 Томская область 5 Белгородская область 4 Ивановская область 4 Курская область 4 Тверская область 4 Омская область 4 Липецкая область 3 Орловская область 3 Смоленская область 3 Республика Карелия 3 Калининградская область 3 Астраханская область 3 Севастополь 3 Республика Башкортостан 3 Республика Татарстан 3 Пензенская область 3 Ульяновская область 3 Курганская область 3 Республика Саха (Якутия) 3 Забайкальский край 3 Камчатский край 3 Амурская область 3 Калужская область 2 Рязанская область 2 Тамбовская область 2 Вологодская область 2 Псковская область 2 Республика Калмыкия 2 Республика Дагестан 2 Республика Марий Эл 2 Республика Мордовия 2 Тюменская область 2 Ханты-Мансийский автономный округ 2 Республика Алтай 2 Кемеровская область 2 Республика Бурятия 2 Хабаровский край 2 Брянская область 1 Республика Коми 1 Республика Адыгея 1 Кабардино-Балкарская Республика 1 Кировская область 1 Самарская область 1 Приморский край 1 За весь период по России умерло 88 726 человек. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 15 027 человек: Санкт-Петербург 2750 Москва 1922 Московская область 602 Нижегородская область 430 Воронежская область 343 Иркутская область 329 Пермский край 307 Астраханская область 306 Ростовская область 306 Самарская область 292 Ленинградская область 248 Архангельская область 230 Кировская область 219 Смоленская область 214 Белгородская область 200 Ивановская область 196 Республика Башкортостан 190 Свердловская область 190 Ставропольский край 184 Тверская область 181 Челябинская область 174 Саратовская область 168 Республика Бурятия 158 Тамбовская область 154 Краснодарский край 152 Волгоградская область 152 Ярославская область 150 Мурманская область 150 Владимирская область 145 Вологодская область 142 Красноярский край 139 Курская область 133 Забайкальский край 127 Липецкая область 124 Новосибирская область 124 Орловская область 122 Омская область 119 Калужская область 118 Ульяновская область 117 Тульская область 114 Калининградская область 114 Алтайский край 108 Республика Карелия 107 Республика Крым 105 Ханты-Мансийский автономный округ 105 Приморский край 97 Брянская область 95 Пензенская область 94 Томская область 91 Тюменская область 90 Новгородская область 89 Рязанская область 81 Хабаровский край 79 Республика Коми 77 Удмуртская Республика 77 Костромская область 75 Кабардино-Балкарская Республика 75 Республика Марий Эл 75 Курганская область 75 Псковская область 64 Ямало-Ненецкий автономный округ 64 Амурская область 57 Оренбургская область 56 Республика Татарстан 54 Кемеровская область 48 Республика Мордовия 44 Республика Хакасия 44 Карачаево-Черкесская Республика 43 Сахалинская область 43 Республика Северная Осетия - Алания 42 Камчатский край 41 Республика Дагестан 39 Республика Чувашия 39 Республика Саха (Якутия) 37 Республика Калмыкия 35 Севастополь 26 Республика Алтай 26 Республика Ингушетия 22 Чеченская Республика 21 Республика Адыгея 20 Республика Тыва 12 Магаданская область 7 Ненецкий автономный округ 6 Чукотский автономный округ 4 Еврейская автономная область 3 За весь период выписано по выздоровлении по России 3 900 348 пациентов. В ВОЗ назвали сроки окончания пандемии коронавируса