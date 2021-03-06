За сутки в России подтверждено 11 022 случая COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 11 022 случая COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 1820
- 2 Санкт-Петербург 975
- 3 Московская область 746
- 4 Нижегородская область 386
- 5 Воронежская область 275
- 6 Самарская область 270
- 7 Ростовская область 270
- 8 Иркутская область 205
- 9 Саратовская область 186
- 10 Свердловская область 177
- 11 Пермский край 165
- 12 Челябинская область 159
- 13 Волгоградская область 156
- 14 Красноярский край 150
- 15 Ленинградская область 146
- 16 Пензенская область 142
- 17 Краснодарский край 140
- 18 Вологодская область 137
- 19 Ставропольский край 135
- 20 Тверская область 134
- 21 Республика Башкортостан 134
- 22 Алтайский край 127
- 23 Кировская область 121
- 24 Курская область 120
- 25 Ярославская область 120
- 26 Архангельская область 118
- 27 Тульская область 113
- 28 Владимирская область 111
- 29 Тамбовская область 110
- 30 Новосибирская область 109
- 31 Республика Карелия 106
- 32 Ханты-Мансийский автономный округ 104
- 33 Республика Бурятия 103
- 34 Липецкая область 102
- 35 Ульяновская область 101
- 36 Псковская область 97
- 37 Забайкальский край 97
- 38 Белгородская область 97
- 39 Омская область 97
- 40 Калужская область 94
- 41 Брянская область 91
- 42 Астраханская область 90
- 43 Калининградская область 86
- 44 Орловская область 85
- 45 Тюменская область 83
- 46 Приморский край 79
- 47 Республика Коми 77
- 48 Мурманская область 75
- 49 Оренбургская область 75
- 50 Удмуртская Республика 74
- 51 Смоленская область 68
- 52 Кабардино-Балкарская Республика 67
- 53 Республика Крым 65
- 54 Рязанская область 64
- 55 Ивановская область 62
- 56 Новгородская область 61
- 57 Курганская область 59
- 58 Хабаровский край 56
- 59 Кемеровская область 56
- 60 Республика Татарстан 49
- 61 Севастополь 48
- 62 Республика Чувашия 48
- 63 Республика Мордовия 42
- 64 Республика Дагестан 41
- 65 Костромская область 40
- 66 Республика Саха (Якутия) 38
- 67 Томская область 37
- 68 Ямало-Ненецкий автономный округ 36
- 69 Республика Калмыкия 32
- 70 Амурская область 32
- 71 Сахалинская область 31
- 72 Карачаево-Черкесская Республика 30
- 73 Республика Алтай 28
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 27
- 75 Республика Марий Эл 26
- 76 Камчатский край 24
- 77 Республика Хакасия 22
- 78 Республика Адыгея 14
- 79 Республика Ингушетия 11
- 80 Чеченская Республика 11
- 81 Республика Тыва 7
- 82 Ненецкий автономный округ 6
- 83 Магаданская область 6
- 84 Еврейская автономная область 6
- 85 Чукотский автономный округ 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 4 312 181 случай (+0,26%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Тыва 0,04%
- 2. Магаданская область , Республика Ингушетия 0,07%
- 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия, Республика Адыгея, Чеченская Республика 0,1%
За последние сутки подтверждена 441 смерть:
- Москва 50
- Санкт-Петербург 39
- Московская область 35
- Ростовская область 20
- Воронежская область 18
- Нижегородская область 16
- Краснодарский край 14
- Красноярский край 13
- Свердловская область 12
- Тульская область 10
- Алтайский край 10
- Волгоградская область 7
- Иркутская область 7
- Новосибирская область 7
- Ленинградская область 6
- Мурманская область 6
- Республика Крым 6
- Ставропольский край 6
- Республика Чувашия 6
- Пермский край 6
- Челябинская область 6
- Республика Хакасия 6
- Владимирская область 5
- Ярославская область 5
- Удмуртская Республика 5
- Оренбургская область 5
- Саратовская область 5
- Томская область 5
- Белгородская область 4
- Ивановская область 4
- Курская область 4
- Тверская область 4
- Омская область 4
- Липецкая область 3
- Орловская область 3
- Смоленская область 3
- Республика Карелия 3
- Калининградская область 3
- Астраханская область 3
- Севастополь 3
- Республика Башкортостан 3
- Республика Татарстан 3
- Пензенская область 3
- Ульяновская область 3
- Курганская область 3
- Республика Саха (Якутия) 3
- Забайкальский край 3
- Камчатский край 3
- Амурская область 3
- Калужская область 2
- Рязанская область 2
- Тамбовская область 2
- Вологодская область 2
- Псковская область 2
- Республика Калмыкия 2
- Республика Дагестан 2
- Республика Марий Эл 2
- Республика Мордовия 2
- Тюменская область 2
- Ханты-Мансийский автономный округ 2
- Республика Алтай 2
- Кемеровская область 2
- Республика Бурятия 2
- Хабаровский край 2
- Брянская область 1
- Республика Коми 1
- Республика Адыгея 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Кировская область 1
- Самарская область 1
- Приморский край 1
За весь период по России умерло 88 726 человек.
За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 15 027 человек:
- Санкт-Петербург 2750
- Москва 1922
- Московская область 602
- Нижегородская область 430
- Воронежская область 343
- Иркутская область 329
- Пермский край 307
- Астраханская область 306
- Ростовская область 306
- Самарская область 292
- Ленинградская область 248
- Архангельская область 230
- Кировская область 219
- Смоленская область 214
- Белгородская область 200
- Ивановская область 196
- Республика Башкортостан 190
- Свердловская область 190
- Ставропольский край 184
- Тверская область 181
- Челябинская область 174
- Саратовская область 168
- Республика Бурятия 158
- Тамбовская область 154
- Краснодарский край 152
- Волгоградская область 152
- Ярославская область 150
- Мурманская область 150
- Владимирская область 145
- Вологодская область 142
- Красноярский край 139
- Курская область 133
- Забайкальский край 127
- Липецкая область 124
- Новосибирская область 124
- Орловская область 122
- Омская область 119
- Калужская область 118
- Ульяновская область 117
- Тульская область 114
- Калининградская область 114
- Алтайский край 108
- Республика Карелия 107
- Республика Крым 105
- Ханты-Мансийский автономный округ 105
- Приморский край 97
- Брянская область 95
- Пензенская область 94
- Томская область 91
- Тюменская область 90
- Новгородская область 89
- Рязанская область 81
- Хабаровский край 79
- Республика Коми 77
- Удмуртская Республика 77
- Костромская область 75
- Кабардино-Балкарская Республика 75
- Республика Марий Эл 75
- Курганская область 75
- Псковская область 64
- Ямало-Ненецкий автономный округ 64
- Амурская область 57
- Оренбургская область 56
- Республика Татарстан 54
- Кемеровская область 48
- Республика Мордовия 44
- Республика Хакасия 44
- Карачаево-Черкесская Республика 43
- Сахалинская область 43
- Республика Северная Осетия - Алания 42
- Камчатский край 41
- Республика Дагестан 39
- Республика Чувашия 39
- Республика Саха (Якутия) 37
- Республика Калмыкия 35
- Севастополь 26
- Республика Алтай 26
- Республика Ингушетия 22
- Чеченская Республика 21
- Республика Адыгея 20
- Республика Тыва 12
- Магаданская область 7
- Ненецкий автономный округ 6
- Чукотский автономный округ 4
- Еврейская автономная область 3
За весь период выписано по выздоровлении по России 3 900 348 пациентов.