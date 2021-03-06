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06.03.2021 10:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 11 022 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в России подтверждено 11 022 случая COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 1820
  • 2 Санкт-Петербург 975
  • 3 Московская область 746
  • 4 Нижегородская область 386
  • 5 Воронежская область 275
  • 6 Самарская область 270
  • 7 Ростовская область 270
  • 8 Иркутская область 205
  • 9 Саратовская область 186
  • 10 Свердловская область 177
  • 11 Пермский край 165
  • 12 Челябинская область 159
  • 13 Волгоградская область 156
  • 14 Красноярский край 150
  • 15 Ленинградская область 146
  • 16 Пензенская область 142
  • 17 Краснодарский край 140
  • 18 Вологодская область 137
  • 19 Ставропольский край 135
  • 20 Тверская область 134
  • 21 Республика Башкортостан 134
  • 22 Алтайский край 127
  • 23 Кировская область 121
  • 24 Курская область 120
  • 25 Ярославская область 120
  • 26 Архангельская область 118
  • 27 Тульская область 113
  • 28 Владимирская область 111
  • 29 Тамбовская область 110
  • 30 Новосибирская область 109
  • 31 Республика Карелия 106
  • 32 Ханты-Мансийский автономный округ 104
  • 33 Республика Бурятия 103
  • 34 Липецкая область 102
  • 35 Ульяновская область 101
  • 36 Псковская область 97
  • 37 Забайкальский край 97
  • 38 Белгородская область 97
  • 39 Омская область 97
  • 40 Калужская область 94
  • 41 Брянская область 91
  • 42 Астраханская область 90
  • 43 Калининградская область 86
  • 44 Орловская область 85
  • 45 Тюменская область 83
  • 46 Приморский край 79
  • 47 Республика Коми 77
  • 48 Мурманская область 75
  • 49 Оренбургская область 75
  • 50 Удмуртская Республика 74
  • 51 Смоленская область 68
  • 52 Кабардино-Балкарская Республика 67
  • 53 Республика Крым 65
  • 54 Рязанская область 64
  • 55 Ивановская область 62
  • 56 Новгородская область 61
  • 57 Курганская область 59
  • 58 Хабаровский край 56
  • 59 Кемеровская область 56
  • 60 Республика Татарстан 49
  • 61 Севастополь 48
  • 62 Республика Чувашия 48
  • 63 Республика Мордовия 42
  • 64 Республика Дагестан 41
  • 65 Костромская область 40
  • 66 Республика Саха (Якутия) 38
  • 67 Томская область 37
  • 68 Ямало-Ненецкий автономный округ 36
  • 69 Республика Калмыкия 32
  • 70 Амурская область 32
  • 71 Сахалинская область 31
  • 72 Карачаево-Черкесская Республика 30
  • 73 Республика Алтай 28
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 27
  • 75 Республика Марий Эл 26
  • 76 Камчатский край 24
  • 77 Республика Хакасия 22
  • 78 Республика Адыгея 14
  • 79 Республика Ингушетия 11
  • 80 Чеченская Республика 11
  • 81 Республика Тыва 7
  • 82 Ненецкий автономный округ 6
  • 83 Магаданская область 6
  • 84 Еврейская автономная область 6
  • 85 Чукотский автономный округ 2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 4 312 181 случай (+0,26%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

  • 1. Республика Тыва 0,04%
  • 2. Магаданская область , Республика Ингушетия 0,07%
  • 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия, Республика Адыгея, Чеченская Республика 0,1%
За последние сутки подтверждена 441 смерть:
  1. Москва 50
  2. Санкт-Петербург 39
  3. Московская область 35
  4. Ростовская область 20
  5. Воронежская область 18
  6. Нижегородская область 16
  7. Краснодарский край 14
  8. Красноярский край 13
  9. Свердловская область 12
  10. Тульская область 10
  11. Алтайский край 10
  12. Волгоградская область 7
  13. Иркутская область 7
  14. Новосибирская область 7
  15. Ленинградская область 6
  16. Мурманская область 6
  17. Республика Крым 6
  18. Ставропольский край 6
  19. Республика Чувашия 6
  20. Пермский край 6
  21. Челябинская область 6
  22. Республика Хакасия 6
  23. Владимирская область 5
  24. Ярославская область 5
  25. Удмуртская Республика 5
  26. Оренбургская область 5
  27. Саратовская область 5
  28. Томская область 5
  29. Белгородская область 4
  30. Ивановская область 4
  31. Курская область 4
  32. Тверская область 4
  33. Омская область 4
  34. Липецкая область 3
  35. Орловская область 3
  36. Смоленская область 3
  37. Республика Карелия 3
  38. Калининградская область 3
  39. Астраханская область 3
  40. Севастополь 3
  41. Республика Башкортостан 3
  42. Республика Татарстан 3
  43. Пензенская область 3
  44. Ульяновская область 3
  45. Курганская область 3
  46. Республика Саха (Якутия) 3
  47. Забайкальский край 3
  48. Камчатский край 3
  49. Амурская область 3
  50. Калужская область 2
  51. Рязанская область 2
  52. Тамбовская область 2
  53. Вологодская область 2
  54. Псковская область 2
  55. Республика Калмыкия 2
  56. Республика Дагестан 2
  57. Республика Марий Эл 2
  58. Республика Мордовия 2
  59. Тюменская область 2
  60. Ханты-Мансийский автономный округ 2
  61. Республика Алтай 2
  62. Кемеровская область 2
  63. Республика Бурятия 2
  64. Хабаровский край 2
  65. Брянская область 1
  66. Республика Коми 1
  67. Республика Адыгея 1
  68. Кабардино-Балкарская Республика 1
  69. Кировская область 1
  70. Самарская область 1
  71. Приморский край 1

За весь период по России умерло 88 726 человек.

За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 15 027 человек:
  1. Санкт-Петербург 2750
  2. Москва 1922
  3. Московская область 602
  4. Нижегородская область 430
  5. Воронежская область 343
  6. Иркутская область 329
  7. Пермский край 307
  8. Астраханская область 306
  9. Ростовская область 306
  10. Самарская область 292
  11. Ленинградская область 248
  12. Архангельская область 230
  13. Кировская область 219
  14. Смоленская область 214
  15. Белгородская область 200
  16. Ивановская область 196
  17. Республика Башкортостан 190
  18. Свердловская область 190
  19. Ставропольский край 184
  20. Тверская область 181
  21. Челябинская область 174
  22. Саратовская область 168
  23. Республика Бурятия 158
  24. Тамбовская область 154
  25. Краснодарский край 152
  26. Волгоградская область 152
  27. Ярославская область 150
  28. Мурманская область 150
  29. Владимирская область 145
  30. Вологодская область 142
  31. Красноярский край 139
  32. Курская область 133
  33. Забайкальский край 127
  34. Липецкая область 124
  35. Новосибирская область 124
  36. Орловская область 122
  37. Омская область 119
  38. Калужская область 118
  39. Ульяновская область 117
  40. Тульская область 114
  41. Калининградская область 114
  42. Алтайский край 108
  43. Республика Карелия 107
  44. Республика Крым 105
  45. Ханты-Мансийский автономный округ 105
  46. Приморский край 97
  47. Брянская область 95
  48. Пензенская область 94
  49. Томская область 91
  50. Тюменская область 90
  51. Новгородская область 89
  52. Рязанская область 81
  53. Хабаровский край 79
  54. Республика Коми 77
  55. Удмуртская Республика 77
  56. Костромская область 75
  57. Кабардино-Балкарская Республика 75
  58. Республика Марий Эл 75
  59. Курганская область 75
  60. Псковская область 64
  61. Ямало-Ненецкий автономный округ 64
  62. Амурская область 57
  63. Оренбургская область 56
  64. Республика Татарстан 54
  65. Кемеровская область 48
  66. Республика Мордовия 44
  67. Республика Хакасия 44
  68. Карачаево-Черкесская Республика 43
  69. Сахалинская область 43
  70. Республика Северная Осетия - Алания 42
  71. Камчатский край 41
  72. Республика Дагестан 39
  73. Республика Чувашия 39
  74. Республика Саха (Якутия) 37
  75. Республика Калмыкия 35
  76. Севастополь 26
  77. Республика Алтай 26
  78. Республика Ингушетия 22
  79. Чеченская Республика 21
  80. Республика Адыгея 20
  81. Республика Тыва 12
  82. Магаданская область 7
  83. Ненецкий автономный округ 6
  84. Чукотский автономный округ 4
  85. Еврейская автономная область 3

За весь период выписано по выздоровлении по России 3 900 348 пациентов.

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