Американский эксперт предлагает изменить отношение к России

Стратегия администрации президента США Джозефа Байдена должна начинаться с понимания поступков России, считает глава Центра Майка Роджерса по разведке и глобальным вопросам Джошуа Хумински. О своем видении отношений Вашингтона и Москвы он рассказал в статье, опубликованной в издании The Hill.

"Если администрация США намерена разработать мудрую и более стратегическую политику в отношении России, она должна рассматривать положение и поведение страны такими, какие они есть, а не предполагать, что они порождены каким-либо структурным упадком или другой ошибочной предпосылкой. Понять Россию - это не значит принять ее, а скорее рассматривать ее такой, какая она есть, а не такой, какой хотел бы Вашингтон", пишет Хумински.

По его словам, успехи России в последние годы заслуживают внимания, включая как внешнюю политику Москвы, так и работу российских спецслужб. И игнорировать стратегические интересы России не стоит, иначе она будет всех обводить вокруг пальца, считает Хумински.

Эксперт отмечает, что правильная политика в отношении России означает понимание ее сути не так, как того хочет Вашингтон, а какова она на самом деле.

"По словам сенатора Митта Ромни, Россия - это не "автозаправка под видом страны", которая "становится агрессивной в момент упадка", - пишет эксперт. - Лучше всего было бы отталкиваться от цитаты, часто приписываемой Уинстону Черчиллю: "Россия никогда не бывает такой сильной, как выглядит, но Россия и никогда не бывает такой слабой, как кажется".