Аскаров победил экс-претендента на титул UFC Бенавиндеса на турнире UFC 259

Российский боец ММА Аскар Аскаров единогласным решением судей победил бывшего претендента на титул чемпиона UFC Джозефа Бенавиндеса на турнире в Лас-Вегасе.

В Лас-Вегасе проходит турнир UFC 259. В одном из предварительных поединков российский боец, победитель Сурдлимпийских игр, Аскар Аскаров в наилегчайшей весовой категории встречался с бывшим претендентом на титул американцем Джозефом Бенавидесом.

Днем ранее россиянин не смог уложиться в лимит весовой категории. При этом из-за попыток согнать вес он сильно устал, но все его попытки оказались тщетными - вес превысил лимит на 400 грамм. Из-за этого Аскаров должен отдать сопернику пятую часть гонорара.

В первом раунде соперники присматривались друг к другу. Занимающий второе место в рейтинге в этой весовой категории Бенавиндес сделал ставку на ударную технику, прекрасно понимая, что третий номер рейтинга Аскаров превосходит его в борьбе. Однако россиянин в этом компоненте не уступал, а в концовке раунда сделал тейкдаун и изрядно потрепал оппонента.

Во втором раунде Бенавиндесу пришлось еще хуже. Более двух минут Аскаров заставил провести его в откровенно невыгодной позиции на канвасе. Россиянин наносил удары и у Бенавиндеса проступила кровь.

Перед заключительным раундом было очевидно, что американцу для победы нужно завершать поединок досрочно. Понимал это и Аскаров, который опасно контратаковал и по мнению судей выиграл все три раунда - 30-27, 30-27 и 30-26.

На счету Аскарова стало 13 побед при одной ничьей, у его оппонента 28 побед и 8 поражений.

Главным событием турнира станет титульный бой в полуляжелом весе Ян Блахович - Исраэль Адесанья. Также первую защиту титула проведет россиянин Петр Ян в легчайшем весе. Его соперник - американец Алджамейн Стерлинг.