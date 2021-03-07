Австрия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca после смерти женщины

Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения (BASG) Австрии приостановило применение партии вакцины производства AstraZeneca после того, как 49-летняя женщина, получившая прививку, скончалась из-за тяжелых нарушений свертываемости крови, а у 35-летней женщины развилась тромбоэмболия легочной артерии (сейчас она находится на лечении).

Обе женщины были привиты препаратом из одной партии в клинике города Цветль, федеральная земля Нижняя Австрия.

При этом органы здравоохранения подчеркивают, что на текущий момент "нет никаких доказательств причинно-следственной связи с вакцинацией" и что тромбоэмболия не входит в перечень побочных эффектов антиковидного препарата. Тем не менее, использование партии препарата будет приостановлено в целях безопасности.