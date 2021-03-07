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07.03.2021 17:48

Беларусь от имени 70 стран заявила, что ситуация в Сянгане является внутренним делом КНР

На проходящей в Женеве (Швейцария) 46-й сессии Совета по правам человека ООН Беларусь от имени 70 стран выступила 5 марта с заявлением о том, что ситуация в Сянгане является внутренним делом Китая и не терпит внешнего вмешательства, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В совместном заявлении отмечается, что невмешательство во внутренние дела суверенных государств - один из важнейших принципов Устава ООН и одна из базовых норм международных отношений. Выражается поддержка курсу "одно государство, два строя", проводимому Китаем в Особом административном районе Сянган.

Указывается, что после вступления в силу Закона КНР о защите национальной безопасности в ОАР Сянган в районе прекратились волнения и постепенно восстанавливается стабильность. Сянган - неотъемлемая часть Китая, дела Сянгана являются внутренним делом Китая и не терпят внешнего вмешательства, подчеркивается в заявлении. В нем также содержится призыв ко всем странам уважать суверенитет КНР, прекратить вмешательство в дела Сянгана и внутренние дела Китая.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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