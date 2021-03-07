Беларусь от имени 70 стран заявила, что ситуация в Сянгане является внутренним делом КНР

В совместном заявлении отмечается, что невмешательство во внутренние дела суверенных государств - один из важнейших принципов Устава ООН и одна из базовых норм международных отношений. Выражается поддержка курсу "одно государство, два строя", проводимому Китаем в Особом административном районе Сянган.

Указывается, что после вступления в силу Закона КНР о защите национальной безопасности в ОАР Сянган в районе прекратились волнения и постепенно восстанавливается стабильность. Сянган - неотъемлемая часть Китая, дела Сянгана являются внутренним делом Китая и не терпят внешнего вмешательства, подчеркивается в заявлении. В нем также содержится призыв ко всем странам уважать суверенитет КНР, прекратить вмешательство в дела Сянгана и внутренние дела Китая.