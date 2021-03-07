Беларусь запустит производство "Спутник V" в конце марта

Беларусь планирует запустить промышленное производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" 30-31 марта, заявил замминистра здравоохранения республики Дмитрий Чередниченко в интервью телеканалу ОНТ.

По его словам, пробная партия препарата, изготовленная в Беларуси, сейчас проходит экспертизу в России.

"Первая партия выпущена 26 февраля, это так называемая валидационная партия вакцины "Спутник V" - 15 тысяч ампул, которые сейчас проходят в российском институте Гамалеи экспертизу на устойчивость, эффективность и так далее. И с 30-31 марта мы начнем уже производить вакцину, планируется 500 тысяч доз ежемесячно", - сказал Чередниченко.

Беларусь планирует привить до конца весны 1,2 миллиона человек. Население страны составляет около 9,4 миллиона. Вакцинация идет российским препаратом "Спутник V", а также лекарством китайского производства.