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07.03.2021 19:13
Рубрика: Спорт

Биатлонист Тарьей Бе выиграл гонку преследования на этапе КМ

Текст: Артур Нанян

Норвежский биатлонист Тарьей Бе стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

Норвежская биатлонистка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе КМ

Бе преодолел дистанцию 12,5 км за 28 минут 17,3 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Вторым финишировал брат Тарьей Йоханнес Бе (+8,2 секунды), замкнул тройку лидеров француз Симон Дестье (+11,5).

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, который занял 19-е место (+1.36,4). Эдуард Латыпов занял 23-е место (+1.55,2), Матвей Елисеев - 24-м (+1.57,3), Карим Халили - 36-м (+2.26,7), Евгений Гараничев - 46-м (+3.20,3).

В общем зачете продолжает лидировать Йоханнес Бе, в активе которого 955 очков. Вторую строчку занимает еще один норвежец Стурла Легрейд (922), третье - Тарьей Бе (763). Сильнейшим из россиян остается Логинов: он идет на 15-м месте (469 очков).

Следующий этап Кубка мира пройдет также в Чехии с 11 по 14 марта.

Спорт Биатлон

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