Биатлонист Тарьей Бе выиграл гонку преследования на этапе КМ

Норвежский биатлонист Тарьей Бе стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

Бе преодолел дистанцию 12,5 км за 28 минут 17,3 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Вторым финишировал брат Тарьей Йоханнес Бе (+8,2 секунды), замкнул тройку лидеров француз Симон Дестье (+11,5).

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, который занял 19-е место (+1.36,4). Эдуард Латыпов занял 23-е место (+1.55,2), Матвей Елисеев - 24-м (+1.57,3), Карим Халили - 36-м (+2.26,7), Евгений Гараничев - 46-м (+3.20,3).

В общем зачете продолжает лидировать Йоханнес Бе, в активе которого 955 очков. Вторую строчку занимает еще один норвежец Стурла Легрейд (922), третье - Тарьей Бе (763). Сильнейшим из россиян остается Логинов: он идет на 15-м месте (469 очков).

Следующий этап Кубка мира пройдет также в Чехии с 11 по 14 марта.