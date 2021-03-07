Bloomberg: Более 60 тысяч компаний пострадали из-за уязвимости в ПО Microsoft

Более 60 тысяч компаний пострадали из-за уязвимости в программном обеспечении Exchange Server корпорации Microsoft. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника США, знакомого с ходом расследования.

Речь идет об атаке хакеров, которые воспользовались имеющейся уязвимостью. Среди возможных жертв СМИ и эксперты называют банки и поставщиков энергии.

По информации Washington Post со ссылкой на источники, Белый дом рассматривает возможность созыва экстренной группы для решения этой проблемы. В частности, речь идет о создании "Единой координационной группы", которая рассмотрит масштабы и серьезность ситуации и определит, какие меры необходимо принять.

В США считают, что за хакерскими атаками якобы стоит Китай. Как ранее заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, китайские власти выступают против кибератак и не имеют никакого отношения к попыткам осуществления взломов программного обеспечения Microsoft.