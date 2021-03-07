Британия собирается запретить импорт фуа-гра после выхода страны из ЕС. Британским фермерам уже запрещено производить дорогой паштет, который делают путем принудительного кормления уток или гусей до тех пор, пока их печень не набухнет в десять раз по сравнению с нормальным объемом.

Франция на сегодняшний день является крупнейшим производителем и потребителем этого деликатеса. Британские магазины и рестораны сейчас продолжают импортировать фуа-гра в соответствии с правилами, все еще действующими с момента членства Британии в ЕС.

Министры британского правительства готовы воспользоваться Brexit, заблокировав импорт этого деликатеса. Источники Daily Mail сообщили, что лорд Голдсмит, министр защиты животных, намерен ввести запрет в ближайшие несколько месяцев. В феврале он поздравил компанию Fortnum & Mason, которая является поставщиком Букингемского дворца, после того как бакалейщик королевы объявил, что больше не будет распространять деликатес, обычно продаваемый в виде паштета или мусса. "Фуа-гра - невыносимо варварское блюдо. Трудно представить, чтобы кто-то мог наблюдать за процессом и при этом получать удовольствие от еды", - написал лорд Голдсмит в Twitter. Решение магазина, расположенного на Пикадилли, в центре Лондона, было принято после долгой кампании против фуа-гра, возглавляемой некоторыми британскими представителями модельного и шоу-бизнеса.