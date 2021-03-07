Британские военные советники посетили зону силовой операции на Донбассе

Группа военных советников вооруженных сил Великобритании посетила позиции украинских военнослужащих на Донбассе, чтобы оценить подготовку находящихся там войск, об этом 7 марта сообщила пресс-служба украинского командования операцией на востоке Украины.

Британские советники оценили ситуацию в плане безопасности и эффективность подготовки личного состава в рамках операции ORBITAL, сказано в сообщении.

Операция ORBITAL - военная тренировочная миссия Великобритании на Украине, действующая с 2015 года, в ее рамках прошло подготовку более 22,5 тысячи украинских военнослужащих.

Британские советники также нанесли визит в Центр гражданско-военного сотрудничества штаба силовой операции в Краматорске и ознакомились с работой контрольно-пропускного пункта "Майорское", а кроме того - встретились с представителями офиса координации гуманитарных проектов ООН.