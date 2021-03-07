Экономический рост Китая в фокусе внимания мировой общественности

Как и в предыдущие годы, предполагаемая цель экономического роста Китая вновь оказалась в фокусе внимания китайских и зарубежных СМИ. Страна поставила перед собой цель роста ВВП в 2021 году более чем на 6 процентов. Обозначение этого показателя в планах работы правительства полностью учитывает внутреннюю и внешнюю ситуации, а также реалии самой экономики Китая, что демонстрирует стремление страны к стабильному развитию.

Несмотря на то, что ожидаемый показатель роста более чем в 6 процентов в этом году практически равен годовому целевому показателю, установленному до вспышки коронавируса, однако макроэкономическая среда давно уже изменилась.

Темпы роста экономики Китая представляет собой всеобъемлющий показатель, отражающий требования к поддержанию экономики в разумном диапазоне, чтобы продвигать ее высококачественное развитие. По словам представителя международной консалтинговой компании A.T. Kearney Ван Юя, в 2021-2022 годах торгово-экономические связи в глобальном масштабе будут более тесными. Цель в 6 и более процентов очень важна для Китая в преодолении негативного влияния пандемии и ее перехода в долгосрочную цель.

В докладе еще раз поясняется, что политика макрорегулирования не будет резко меняться, оставаясь продолжительной, стабильной и устойчивой. В то же время продолжится реализация финансовой и монетарной политики. Опыт прошлого года показал, что обеспечение рыночной основы является эффективным способом сохранения рабочих мест и блага населения.

Кроме стабилизации роста экономики, продвижение высококачественного развития в этом году также нашло отражение в ряде ключевых направлений работы правительства. Например, углубленное реформирование в важных сферах, содействие качественному развитию реального сектора с опорой на инновации, расширение внутреннего спроса, расширение связей с внешним миром на высоком уровне, содействие повышению качества внешней торговли, усиление работы по предотвращению загрязнения окружающей среды, экологическое строительство и т.п. Все эти меры заложат основу для реализации нового пятилетнего плана и создания более здоровой, эффективной и устойчивой экономической системы страны.

Китай дал обещание продвигать открытость внешнему миру на более высоком уровне, принимать активное участие в международном экономическом сотрудничестве.

Многие показатели за январь и февраль этого года демонстрируют, что китайская экономика продолжила тенденцию роста четвертого квартала прошлого года. Это доказывает, что китайские предприятия обладают высокой способностью справиться с изменениями обстановки. В 2021 году Китай способен осуществить рост ВВП более чем на 6 процентов.

В 2020 году общий объем китайской экономики уже превысил 100 триллионов юаней, что составило более 17 процентов мировой экономики.

2021 год - начало реализации плана 14-й пятилетки. Китай будет прилагать усилия, чтобы поддерживать устойчивое развитие экономики, достичь его высокого качества и вносить вклад в мировую экономику.