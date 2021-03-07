Эксперт объяснила, какие цветы сохраняют свежесть дольше всего

Самые стойкие цветы для букетов - это розы и лилии, рассказала "Российской газете" председатель Клуба "Цветоводы Москвы" Татьяна Жашкова.

Однако это касается свежих цветов, которые правильно транспортировали и хранили, уточнила она.

"Лилии с еще нераспустившимися сверху бутонами могут простоять долго, больше недели, - говорит эксперт. - Также около недели простоят розы, если они не были подморожены".

Срок для срезанных тюльпанов - примерно пять дней. Однако сейчас, по словам Татьяны Жашковой, в России только начинается так называемая выгонка тюльпанов - комплекс мер, стимулирующих растения цвести в нетрадиционное для них время года. Больше всего тюльпанов прибывает из Голландии. "В пути они находятся около недели, так как едут через цветочные рынки и поставщиков. Поэтому, покупая тюльпаны, стоит обращать внимание на их внешний вид. Цветы со слабым окрасом, бледные, скорее всего, долго не простоят", - обратила внимание эксперт.

В целом неделя - приличный срок для букета. Чтобы цветы, подаренные в праздник, сохраняли свежесть как можно дольше, Татьяна Жашкова рекомендует выполнить несколько простых правил.

Правило первое. С букета, который принесли в дом, не стоит сразу снимать обертку - бумагу или пленку. "Следует выждать полчаса. Цветы должны адаптироваться к смене температур", - рассказала эксперт.

Правило второе. Перед установкой букета в вазу необходимо примерно на сантиметр подрезать стебли. Косой срез делается на плотных стеблях, у цветов типа розы, и прямой на мягких - у тюльпанов, гладиолусов.

Правило третье. Необходимо хотя бы один раз в два дня менять воду, поскольку в ней постепенно развиваются бактерии, уничтожающие растение.

Правило четвертое. Можно добавить в воду специальные препараты, которые продлевают жизнь цветам, например, "Эпин", "Циркон", "Кризал".

"Достаточно добавить буквально одну-две капли препарата на литр воды. Купить стимуляторы можно в цветочных магазинах или в садовых супермаркетах", - заключила Татьяна Жашкова.