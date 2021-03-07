Европу захлестнул всплеск новых разновидностей коронавируса. Наряду с британским штаммом в Старом Свете активно распространяются варианты, впервые обнаруженные в Южной Африке и Бразилии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в Европе зарегистрирован миллион новых случаев COVID-19, что на девять процентов больше, чем на предыдущей неделе после шестинедельного снижения количества новых случаев инфицирования. Эксперты ВОЗ предупредили, что британский штамм распространяется на 50 процентов быстрее, чем вирус, который преобладал в мире в 2020 году. Ученые пришли к выводу, что британский вариант также является более опасным.

Британский штамм накрывает Старый Свет

Штамм, впервые обнаруженный в Альбионе, стремительно распространяется в 27 европейских государствах и доминирует как минимум в 10 странах: в самой Британии, а также в Дании, Италии, Ирландии, Германии, Франции, Нидерландах, Израиле, Испании и Португалии, сообщает Associated Press.

В Ломбардии, на которую пришелся весенний всплеск коронавирусной инфекции в Италии, палаты интенсивной терапии снова переполняются, причем более двух третей новых положительных тестов приходится на британский вариант, заявили представители здравоохранения. После введения модифицированного режима изоляции в двух провинциях и около 50 городах губернатор Ломбардии объявил об ужесточении ограничений и закрытии учебных классов для всех возрастов. По словам начальника провинциальной системы здравоохранения, заболеваемость только в школах Милана за неделю выросла на 33 процента.

Ситуация является критической в Чешской Республике, где на этой неделе было зарегистрировано рекордное количество госпитализированных с COVID-19 пациентов: почти 8 500 человек. Палаты интенсивной терапии переполнены, и Прага попросила власти Германии принять часть пациентов. Польша открывает временные больницы и вводит частичную изоляцию, поскольку британский вариант вырос с 10 процентов всех случаев инфицирования в феврале до 25 процентов на этой неделе.

В Соединенном Королевстве появление более заразного штамма привело к резкому росту числа случаев заболевания в декабре и вызвало национальную изоляцию в январе. С тех пор заболеваемость резко упала с около 60 тысяч случаев в день в начале января до примерно семи тысяч в настоящее время. Тем не менее, британское правительство заявило, что будет осторожно подходить к планам по ослаблению изоляции. Этот процесс начнется в понедельник с открытия школ, несмотря на то, что уровень инфицирования наиболее высок среди детей в возрасте от 13 до 17 лет. На Даунинг-стрит заверили, что чиновники будут внимательно следить за тем, не приведет ли возвращение в классы к резкому увеличению числа инфекций.

В Британии более миллиона человек получили обе дозы вакцины против коронавируса, в то время как почти 21,8 миллиона человек получили одну дозу, сообщает Guardian. Согласно дорожной карте премьер-министра Бориса Джонсона, вторая часть первого этапа снятия ограничений, которая позволит проводить собрания на открытом воздухе группе до шести человек или двух семей, должна начаться 29 марта. Магазины могут открыться к 12 апреля, и все ограничения могут быть сняты к 21 июня.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии увеличилось на 8 103 до 2 500 182, показали данные Института инфекционных заболеваний Роберта Коха (RKI). Сообщается, что число летальных исходов в субботу увеличилось на 96 до 71 900.

Ницца закрыта на изоляцию

Британский вариант в настоящее время доминирует во Франции, вынуждая власти заблокировать на выходные всемирно известный курорт Ницца на Французской Ривьере, северный порт Дюнкерк, а также Па-де-Кале. С другой стороны, вариант, впервые обнаруженный в Южной Африке, стал наиболее распространенным во французском регионе Мозель, который граничит с Германией и Люксембургом. Он составляет 55 процентов циркулирующего там вируса.

Министр здравоохранения Австрии заявил в субботу, что британский вариант сейчас доминирует в его стране. Одновременно с этим южноафриканский штамм стремительно распространяется в районе Австрии, который простирается от Италии до Германии, и австрийские официальные лица объявили о планах вакцинировать большинство из 84 тысяч жителей этого района, чтобы ограничить его распространение. Австрия также требует от автомобилистов, проезжающих по шоссе Бреннер, крупному маршруту с севера на юг, показывать отрицательные результаты тестирования на COVID-19.

Между тем, по сообщению AFP, в субботу тысячи людей вышли на последнюю акцию протеста в Вене против ограничений коронавируса, и несколько человек были арестованы за нарушение законов об общественном порядке и правил изоляции. Многие из протестующих не носили масок и не соблюдали социальное дистанцирование, проходя через центр австрийской столицы в парк, где ультраправая Партия свободы созвала митинг. В феврале в Австрии были ослаблены ограничения, введенные в последнее время, и вновь открылись школы, магазины и музеи. Но демонстранты выступили против сохраняющихся ограничений, включая закрытие ресторанов и кафе, а также тестов, которые школьники должны сдавать, чтобы посещать очные уроки.

В Европу пришел вирус из Африки

Вирус, который впервые появился в Южной Африке, в настоящее время присутствует в 26 европейских странах, вызывая особую озабоченность ученых из-за сомнений в том, что нынешние вакцины достаточно эффективны против него. Бразильский вариант, который, как отмечают эксперты, с большой долей вероятности способен повторно заражать людей, был обнаружен в 15 европейских странах. ВОЗ и ее партнеры также работают над усилением генетического надзора, необходимого для отслеживания вариантов на всем континенте.