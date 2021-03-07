Европу захлестнул всплеск новых разновидностей коронавируса

Британский штамм накрывает Старый Свет
Штамм, впервые обнаруженный в Альбионе, стремительно распространяется в 27 европейских государствах и доминирует как минимум в 10 странах: в самой Британии, а также в Дании, Италии, Ирландии, Германии, Франции, Нидерландах, Израиле, Испании и Португалии, сообщает Associated Press.
В Ломбардии, на которую пришелся весенний всплеск коронавирусной инфекции в Италии, палаты интенсивной терапии снова переполняются, причем более двух третей новых положительных тестов приходится на британский вариант, заявили представители здравоохранения. После введения модифицированного режима изоляции в двух провинциях и около 50 городах губернатор Ломбардии объявил об ужесточении ограничений и закрытии учебных классов для всех возрастов. По словам начальника провинциальной системы здравоохранения, заболеваемость только в школах Милана за неделю выросла на 33 процента.
Ситуация является критической в Чешской Республике, где на этой неделе было зарегистрировано рекордное количество госпитализированных с COVID-19 пациентов: почти 8 500 человек. Палаты интенсивной терапии переполнены, и Прага попросила власти Германии принять часть пациентов. Польша открывает временные больницы и вводит частичную изоляцию, поскольку британский вариант вырос с 10 процентов всех случаев инфицирования в феврале до 25 процентов на этой неделе.
В Соединенном Королевстве появление более заразного штамма привело к резкому росту числа случаев заболевания в декабре и вызвало национальную изоляцию в январе. С тех пор заболеваемость резко упала с около 60 тысяч случаев в день в начале января до примерно семи тысяч в настоящее время. Тем не менее, британское правительство заявило, что будет осторожно подходить к планам по ослаблению изоляции. Этот процесс начнется в понедельник с открытия школ, несмотря на то, что уровень инфицирования наиболее высок среди детей в возрасте от 13 до 17 лет. На Даунинг-стрит заверили, что чиновники будут внимательно следить за тем, не приведет ли возвращение в классы к резкому увеличению числа инфекций.
В Британии более миллиона человек получили обе дозы вакцины против коронавируса, в то время как почти 21,8 миллиона человек получили одну дозу, сообщает Guardian. Согласно дорожной карте премьер-министра Бориса Джонсона, вторая часть первого этапа снятия ограничений, которая позволит проводить собрания на открытом воздухе группе до шести человек или двух семей, должна начаться 29 марта. Магазины могут открыться к 12 апреля, и все ограничения могут быть сняты к 21 июня.
Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии увеличилось на 8 103 до 2 500 182, показали данные Института инфекционных заболеваний Роберта Коха (RKI). Сообщается, что число летальных исходов в субботу увеличилось на 96 до 71 900.
Ницца закрыта на изоляцию
Британский вариант в настоящее время доминирует во Франции, вынуждая власти заблокировать на выходные всемирно известный курорт Ницца на Французской Ривьере, северный порт Дюнкерк, а также Па-де-Кале. С другой стороны, вариант, впервые обнаруженный в Южной Африке, стал наиболее распространенным во французском регионе Мозель, который граничит с Германией и Люксембургом. Он составляет 55 процентов циркулирующего там вируса.
Министр здравоохранения Австрии заявил в субботу, что британский вариант сейчас доминирует в его стране. Одновременно с этим южноафриканский штамм стремительно распространяется в районе Австрии, который простирается от Италии до Германии, и австрийские официальные лица объявили о планах вакцинировать большинство из 84 тысяч жителей этого района, чтобы ограничить его распространение. Австрия также требует от автомобилистов, проезжающих по шоссе Бреннер, крупному маршруту с севера на юг, показывать отрицательные результаты тестирования на COVID-19.
Между тем, по сообщению AFP, в субботу тысячи людей вышли на последнюю акцию протеста в Вене против ограничений коронавируса, и несколько человек были арестованы за нарушение законов об общественном порядке и правил изоляции. Многие из протестующих не носили масок и не соблюдали социальное дистанцирование, проходя через центр австрийской столицы в парк, где ультраправая Партия свободы созвала митинг. В феврале в Австрии были ослаблены ограничения, введенные в последнее время, и вновь открылись школы, магазины и музеи. Но демонстранты выступили против сохраняющихся ограничений, включая закрытие ресторанов и кафе, а также тестов, которые школьники должны сдавать, чтобы посещать очные уроки.
В Европу пришел вирус из Африки
Вирус, который впервые появился в Южной Африке, в настоящее время присутствует в 26 европейских странах, вызывая особую озабоченность ученых из-за сомнений в том, что нынешние вакцины достаточно эффективны против него. Бразильский вариант, который, как отмечают эксперты, с большой долей вероятности способен повторно заражать людей, был обнаружен в 15 европейских странах. ВОЗ и ее партнеры также работают над усилением генетического надзора, необходимого для отслеживания вариантов на всем континенте.