"Спартак" впервые забил шесть голов на домашнем стадионе и обыграл "Краснодар" 6:1.

- Как говорил Черномырдин, царствие ему небесное, никогда такого не было и вот опять, - начал общение Федун. - Ради таких моментов и стоит заниматься футболом. "Краснодар" - комфортная для нас команда. Она сама играет и нам дает. Качества наших фуболистов проявились в лучшем виде. Счет мог быть и 8:2, и 10:3, но результат должен был быть только одним: победа "Спартака".

Вы смртрели матч вместе с Доменико Тедеско...

Леонид Федун: Хорошо, что он ругается на немецком или итальянском, а я - на русском. Футбол - это всегда нервы и переживания. Ни о чем позитивном не говорили.

Он показывал вам какие-то бумаги. Это не новый контракт был?

Леонид Федун: Нет, он показывал, кто и почему плохо играет и как это исправить.

Возможно ли, что Тедеско останется главным тренером?

Леонид Федун: Он принял решение (уйти после окончания сезона - прим. rg.ru). И решение принимала семья. Отговаривать бесполезно.

Как он оказался вместе с вами в ложе?

Леонид Федун: Я его позвал и он согласился. Доменико не изменился после того, как объявил, что уйдет после окончания сезона. Он такой же нервный. Такой же энерджайзер. С ним прикольно. У команды было четыре поражения. Это беспокоило. Но игра доказала: команда предана тренеру и сделает ве, чтобы зацепиться за Лигу чемпионов. Качества у футболистов есть. Порадовал Антоха Квинси. Он - заводила, он старался, бился, подталкивал всех. Как раз такой игрок нам и был нужен: который чувствует себя лидером не формально, а реально.

Вокруг Промеса будет строиться и новый "Спартак" с новым тренером?

Леонид Федун: У нас много игроков. Промес обладает харизмой, он футболист высокого класса. Нам повезло, что Квинси доигрывает карьеру в "Спартаке".

Кто будущий тренер "Спартака"? У вас есть прикидки?

Леонид Федун: Даже если есть, я вам не скажу.

Но кандидаты есть?

Леонид Федун: Пока задача - закончить сезон, который даст нам шанс сыграть в Лиге чемпионов. Давайте оставим тренерскую интригу на май.

Если Лиги чемпионов у "Спартака" не будет, как это повлияет на трансферную кампанию?

Леонид Федун: Никак не повлияет. У нас утвержденный бюджет на трансферы и за рамки мы не выходим. Старая новая команда менеджеров вернулась, оценила достоинства, недостатки и работает с энтузиазмом.

Вам не кажется, что Мозес действует неубедительно?

Леонид Федун: Я доволен его игрой.

Джикия говорил, что остаток сезона - это проверка команды на профессионализм. У вас были сомнения в профессионализме команды в последнее время?

Леонид Федун: Если б у нас снова удалили игрока и поставили пенальти, который требует фотошопа (очевидно, Федун не согласен с удалением Зобнина в прошлой игре с "Рубином" и назначением пенальти после игры рукой Мозеса в кубковом матче с "Динамо" - прим. rg.ru)... В такой системе тяжело играть. Сегодня мы играли в полном составе - и вот результат.

Какова была ваша реакция на фотшоп (при разборе эпизода с Мозесом РФС в свое видео вмонтировал фото игры рукой спартаковца, что некоторые оценили как фотошоп - прим. rg.ru)?

Леонид Федун: Посмеялся. Я, как член исполкома РФС, не могу комментировать судейство. Но фотошоп не судейство, а творчество.

Возвращаясь к матчу. Вы понимаете, почему у "Краснодара" была такая катастрофа?

Лелнид Федун: Спросите Галицкого (владельца "Краснодара" - прим. rg.ru). Мне понравилось, как играет "Краснодар".

"Спартак" впервые забил шесть голов на своем стадионе. Будут ли дополнительные поощрения команде?

Леонид Федун: А за 0:2 с "Рубином" какое поощрение должно было быть?.. Соболев - молодец. Он растет, старатеся, он очень амбиционзный парень. Дай Бог, чтобы у него все получилось. Он надежда сборной России.

Поздравили его с днем рождения?

Леонид Федун: Да. Поцеловал его.

Легендарному тренеру "Спартака" Олегу Романцеву сделана операция. Общались с ним?

Леонид Федун: Когда человек в больнице, лучше его не дергать. Также хочу передать привет и папе. Ему скоро 93 года, он давно болеет - и победа придаст ему сил.

Это лучшая игра "Спартака" при Тедеско?

Леонид Федун: Наверное. Нам всегда с "Краснодаром" играть весело и легко.

Какую должность занимет в клубе Зарема Салихова?

Леонид Федун: Она моя жена. Ребят, давайте я начну про ваших жен спрашивать... Вот у многих из вас четверо детей? Представьте, как четырех воспитывать! Остальное - легенды, которые начинают распространять. Особенно когда речь заходит про судейство.