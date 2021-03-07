Видео: Стая скворцов "превратилась" в гигантскую "птицу"

Удивительный момент удалось запечатлеть фотографу Джеймсу Кромби - он сфотографировал стаю скворцов, которые приняли форму гигантской птицы.

Как сообщает Daily Mail, фотография была сделана над озером Лох-Эннелл в графстве Уэстмит в Ирландии

Ему пришлось сделать более 400 снимков, чтобы в конце концов получить идеальный кадр.

Для такого поведения скворцов существует специальный термин - murmuration of starlings - мурмурация скворцов. Это явление, когда сотни или тысячи птиц вместе летают по небу, образуя невероятные узоры.