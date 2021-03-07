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07.03.2021 23:38
Рубрика: В мире

Французский политик-миллиардер Дассо погиб в результате крушения вертолета

Текст: Максим Макарычев
Фото: EPA/ETIENNE LAURENT Фото: EPA/ETIENNE LAURENT
Фото: EPA/ETIENNE LAURENT

Французский миллиардер и консервативный политик Оливье Дассо погиб в результате крушения вертолета, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

69-летний Дассо был старшим сыном французского миллиардера-промышленника Сержа Дассо, чья финансово-промышленная группа занимается созданием всемирно известных истребителей Rafale и владеет газетой Le Figaro. "Оливье Дассо любил Францию… При жизни он не переставал служить нашей стране, ценить ее достижения. Его внезапная смерть - большая потеря", - написал Макрон в Twitter.

Оливье Дассо погиб в воскресенье в результате крушения вертолета в Туке, расположенном между Довилем и Онфлером в Нормандии, где, как сообщает AFP, у него был загородный дом. Депутат от консервативной партии Les Républicains ("Республиканцы") с 2002 года, Дассо занимал 361-е место в списке Forbes самых богатых людей в мире 2020 года вместе со своими двумя братьями и сестрой. Несколько лет назад он вышел из правления Dassault, чтобы избежать конфликта интересов. Считалось, что Оливье Дассо станет преемником своего отца во главе семейного холдинга, но эта должность досталась бывшему генеральному директору Dassault Aviation Шарлю Эдельстенну.

Оливье Дассо был членом законодательного собрания Уазы, департамента на севере Франции с 2002 года и избирался депутатом в Национальную Ассамблею страны с 1988 по 1997 годы. В минувшую пятницу он встречался с премьер-министром Франции Жаном Кастексом и министром внутренних дел Жеральдом Дарманином в его избирательном округе в Бове.

Посольство в ЦАР проверяет информацию об экстренной посадке вертолета
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