Футболистка ЦСКА родила дочь от экс-капитана "Спартака" Глушакова

Футболистка ЦСКА и сборной России Ксения Коваленко родила дочь от полузащитника подмосковных "Химок" Дениса Глушакова. Об этом Глушаков сообщил на своей странице в Instagram. Девочку назвали Мила.

"Трехкратный папа, я счастлив, нет больше слов! Мила Денисовна врывается в эту жизнь, добро пожаловать, наша младшенькая доча", - написал Денис.

У Глушакова есть две дочери от брака с бывшей супругой Дарьей, с которой они развелись в феврале 2019 года. С Коваленко Денис начал встречаться в прошлом году. За "Химки" Глушаков выступает с октября 2020 года.