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07.03.2021 00:05
Рубрика: Спорт

Георгиев и Бучневич помогли "Рейнджерс" победить "Нью-Джерси"

Текст: Максим Домчев

Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:3. Голевыми передачами отметились Александр Георгиев и Павел Бучневич, у проигравших шайбу забросил Михаил Мальцев.

Фото: REUTERS
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В самом начале матча хоккеисты "Рейнджерс", проводившие очередной матч без Артемия Панарина, открыли счет. Играя в большинстве, после сольного прохода отличился защитник Адам Фокс, ассистентом у которого выступил голкипер Александр Георгиев, подменявший получившего повреждение Игоря Шестеркина.

Райан Строум закрепил успех, но затем "дьяволы" с интервалом в 17 секунд забросили две шайбы. Голы на счету Пи Кей Саббана и россиянина Михаила Мальцева, который отличился уже в третий раз в сезоне. И все же "рейнджеры" незадолго до перерыва снова вышли вперед после броска Кевина Руни.

Во втором периоде Либор Гайек с передачи Павла Бучневича закрепил успех. В третьей 20-минутке "Рейнждерс" отличились еще дважды. Авторами шайб стали Филип Читил и Строум. "Дьяволы" ответили на это точным броском Натана Бастиана. Георгиев в итоге отразил 24 броска из 27.

В другом матче "Питтсбург" переиграл "Филадельфию" - 4:3. На счету Евгения Малкина гол и результативная передача.

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