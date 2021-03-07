Новости

Профессор объяснил, как сжечь жир без особых усилий 06:56
Постпред РФ в Вене заявил об интересе иностранцев к российским вакцинам 06:28
Прокуратура проведет проверку по факту пожара в акватории Оби 06:11
Глава Россельхознадзора рассказал, откуда в России появился ГМО-рапс 06:00
Республиканцам запретили использовать имя Трампа для сбора средств 05:26
Инфекционисты дали прогноз по заболеваемости COVID-19 в России 04:33
В США потратят 1 млн долларов на меры безопасности перед судом по делу Флойда 04:15
Врач предупредила о вреде остывшего кофе 04:13
Вильфанд предупредил о почти рекордном количестве осадков в Москве 7 марта 03:29
В России вступил в силу запрет на высадку из транспорта детей без билетов 02:37
Гематолог рассказала о взаимосвязи группы крови и онкологии 01:58
Daily Mail: Елизавета II останется без личного авиапарка 01:20
В США отменили приговоры отсидевшим в тюрьме четверть века трем афроамериканцам 00:45
Полиция Парижа зачистила набережную Сены от отдыхающих 00:31
Кузнецова назвала ключевые векторы деятельности опеки 00:28
Георгиев и Бучневич помогли "Рейнджерс" победить "Нью-Джерси" 00:05
РПЦ: Обращение к христианским ценностям поможет восстановить диалог РФ и Европы 06.03.2021
Хет-трик Левандовского принес "Баварии" волевую победу над "Боруссией" 06.03.2021
"Ростов" и "Сочи" не выявили победителя в матче РПЛ 06.03.2021
При прорыве нефтепровода в Югре пострадал один человек 06.03.2021
На Ставрополье мужчина погиб при обрушении стены санатория 06.03.2021
Путин: Курбатов подавал пример истинного служения культуре 06.03.2021
На Киевском шоссе загорелся бензовоз 06.03.2021
К 8 марта московские теплицы вырастили 5 миллионов тюльпанов 06.03.2021
Медведев станет второй ракеткой мира 15 марта 06.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
07.03.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Глава Россельхознадзора рассказал, откуда в России появился ГМО-рапс

Текст: Татьяна Карабут
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Россельхознадзор провел расследование фактов обнаружения генетически модифицированных организмов (ГМО) в российском рапсе и сое. По его результатам ведомство пришло к выводу, что в Россию ГМО-рапс и соя могли быть ввезены из стран ЕАЭС, рассказал в интервью "РГ" глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Фото: iStock
В России стало меньше продуктов с нарушением содержания ГМО

По его словам, в ходе расследования выяснилось, что ГМО-рапс и соя выращивались в девяти регионах России.

"Из третьих стран ЕАЭС поставки семян не всегда проверяются в обязательном порядке на госгранице, в том числе на ГМО. Однако внутри ЕАЭС общие нормативы, регламентирующие выращивание и перемещение между странами союза ГМО-семян и растений, отсутствуют. Например, в Казахстане сегодня законодательно в принципе нет регулирования ГМО. Поэтому мы пришли к выводу, что все это въезжает из стран ЕАЭС", - пояснил Данкверт.

Он добавил, что Россельхознадзор обратился в Евразийскую комиссию, попросив привести к единообразию систему ввоза семян - принять "понятные правила, что делать, если обнаружили ГМО".

В России выращивание сельхозкультур с ГМО запрещено. Однако в прошлом году Китай обратился в Россельхознадзор с жалобами о том, что в российском рапсе и соевом масле нашли ГМО. При этом, как выяснил Россельхознадзор, половина деклараций на товар оказалась поддельной. Китайские партнеры предупредили, что могут ввести запрет на поставки этой продукции.

Полную версию интервью с Сергеем Данквертом читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

Экономика АПК Правительство Минсельхоз Россельхознадзор

Главное сегодня

Володин: В повестке Госдумы вопроса о повышении пенсионного возраста нет
Постпред РФ в Вене заявил об интересе иностранцев к российским вакцинам
Инфекционисты дали прогноз по заболеваемости COVID-19 в России
Прокуратура проведет проверку по факту пожара в акватории Оби
В России вступил в силу запрет на высадку из транспорта детей без билетов
Март введет новые правила для машин во дворах, дач и карты "Мир"
Появились новые угрозы при покупке квартир