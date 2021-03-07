Глава Россельхознадзора рассказал, откуда в России появился ГМО-рапс

Россельхознадзор провел расследование фактов обнаружения генетически модифицированных организмов (ГМО) в российском рапсе и сое. По его результатам ведомство пришло к выводу, что в Россию ГМО-рапс и соя могли быть ввезены из стран ЕАЭС, рассказал в интервью "РГ" глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

По его словам, в ходе расследования выяснилось, что ГМО-рапс и соя выращивались в девяти регионах России.

"Из третьих стран ЕАЭС поставки семян не всегда проверяются в обязательном порядке на госгранице, в том числе на ГМО. Однако внутри ЕАЭС общие нормативы, регламентирующие выращивание и перемещение между странами союза ГМО-семян и растений, отсутствуют. Например, в Казахстане сегодня законодательно в принципе нет регулирования ГМО. Поэтому мы пришли к выводу, что все это въезжает из стран ЕАЭС", - пояснил Данкверт.

Он добавил, что Россельхознадзор обратился в Евразийскую комиссию, попросив привести к единообразию систему ввоза семян - принять "понятные правила, что делать, если обнаружили ГМО".

В России выращивание сельхозкультур с ГМО запрещено. Однако в прошлом году Китай обратился в Россельхознадзор с жалобами о том, что в российском рапсе и соевом масле нашли ГМО. При этом, как выяснил Россельхознадзор, половина деклараций на товар оказалась поддельной. Китайские партнеры предупредили, что могут ввести запрет на поставки этой продукции.

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