Ян потерял титул чемпиона UFC из-за дисквалификации

Российский боец Петр Ян не смог защитить титул чемпиона UFC в легчайшем весе. В четвертом раунде он был дисквалифицирован за запрещенный удар коленом.

Россиянин Петр Ян проводил свою первую защиту титула чемпиона UFC в легчайшем весе. Его соперником стал американец Алджамейн Стерлинг. Соперники начали словесную войну задолго до поединка.

Стерлинг без устали твердил о слабостях чемпиона, о своем превосходстве и многом другом. Россиянин тоже не лез в карман за выражениями, называя своего соперника "курицей" и "мышью". Накануне боя букмекеры давали почти равные шансы обоим соперникам, отдавая небольшое преимущество россиянину.

Бойцы исповедуют разные стили - Ян является ярко выраженным ударником, его соперник отдает предпочтение борьбе. И кто победит в таком противостоянии предсказать было очень непросто.

Стерлинг начал поединок очень активно и немного потряс россиянина ударом колена, но Ян сумел смягчить удар и избежал серьезных проблем. Вскоре колено Стерлинга еще раз стало неприятным сюрпризом. В ответ россиянин ударом справа отправил соперника на пол, но он сумел встать. В концовке раунда Яну удалось бросить соперника на канвас, но развить успех не удалось. В итоге - очень равный раунд, и судьям непросто было отдать кому-то преимущество.

Второй раунд также активнее провел Стерлинг. Он пытался все время перевести россиянина в борьбу, но Ян грамотно оборонялся. А в концовке чемпион снова сделал тейкдаун.

В двух раундах казалось, что Ян изматывает соперника, давая ему возможность работать первым номером. Он явно рассчитывал, что на весь бой у Стерлинга не хватит сил.

В третьем раунде Ян стал активнее бить и попадать. Американец все еще пытался лезть в клинч, рассчитывая все же довести дело до борьбы, но раз за разом сам оказывался на полу. Третий раунд точно остался за Яном.

Россиянин в предпоследнем раунде начал наращивать ударную мощь, раз за разом попадая в соперника. А затем Ян нанес удар коленом в голову, когда Стерлинг находился в позиции, когда этого нельзя было делать - он одним коленом стоял на канвасе. После выхода врача бой был остановлен. А Ян был дисквалифицирован и лишился своего титула.

Стерлинг от такой победы отказался, демонстративно бросив пояс.