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Текст:   Галина Мисливская 
11:51 07.03.2021

Кабмин ужесточает требования к организациям, выдающим ипотечные займы

Правительство России расширяет требования к организациям, выдающим ипотечные займы, сообщает сайт кабмина.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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В постановлении за подписью премьер-министра Михаила Мишустина, указано, что компании, которые выдают средства на ипотеку, должны иметь в своем "портфолио" продукты со следующим параметрами:

  • - размер займа не менее 500 тыс. рублей;
  • - минимальный срок действия 36 месяцев;
  • - средства перечисляются единовременно;
  • - процентная ставка не превышает средневзвешенную более чем в два раза;
  • - заложенное имущество застраховано.

Напомним, сейчас выдавать ипотечные займы могут не только банки, но и другие финансовые организации. Для этого они должны быть включены в перечень уполномоченных компаний, за который отвечает единый институт развития в жилищной сфере - АО "ДОМ.РФ".

Правила формирования такого списка и основные требования к его участникам были утверждены постановлением правительства год назад. Согласно документу, это должны быть компании с опытом на рынке - не менее 200 выданных ипотечных займов до октября 2019 года.

Новое постановление дополняет эти требования. За предоставление недостоверной информации организации будут исключать из перечня.

"Это решение поможет не допустить на рынок недобросовестных игроков, а значит, усилит защиту прав граждан", - говорится в сообщении кабмина.