Как обойти наценки банка и обменять валюту по курсу биржи

Разница в ценах покупки и продажи валюты в офисе банка может достигать четырех рублей. Обычно немного выгоднее курс обмена валюты в мобильном приложении банка. Верный способ обойти банковские наценки - обменять валюту непосредственно на бирже.

Теперь это совсем не сложно, забудьте о поисках в интернете выгодного курса, поездках через весь город и очередях. Вот что для этого нужно сделать.

1. Открываем брокерский счет, устанавливаем мобильное приложение брокера. Удобнее всего для обмена валюты открывать счет у брокера, который связан с банком - так удастся избежать комиссий за вывод средств, а счет можно будет открыть прямо из приложения банка. При выборе и банка, и брокера оцените удобство мобильного приложения и дополнительные сервисы, а также уровень комиссий брокера и биржи. Комиссии разных брокеров могут отличаться в несколько раз.

2. Переводим на брокерский счет из банка те деньги, которые предстоит поменять.

3. Выставляем заявку, отложенную или на текущую цену. После совершения сделки сумма будет зачислена на брокерский счет. Все, можно выводить средства обратно в банк. Обычно деньги попадают на карту сразу, но иногда - только на следующий рабочий день.

Плюсы

1) Курс. Это главное и неоспоримое преимущество покупки валюты на бирже. Разница между ценой покупки и продажи валюты называется спредом - в банке он может достигать нескольких рублей, в то время как на бирже спред стремится к нулю. Даже с учетом брокерских комиссий биржевой курс выгоднее. Чем больше сумма обмена, тем ощутимее экономия на сделке, говорит руководитель направления валютного рынка Московской биржи Даниил Кораблев.

2) Удобство. Все операции производятся из мобильного приложения. Не нужно куда-то ехать, волноваться о подлинности купюр. И необходимая сумма всегда в наличии. Торги на валютном рынке Московской биржи начинаются теперь в 7:00 и продолжаются до 23:50 мск.

3) Не нужно следить за изменениями курса. В день рынок может колебаться на 1-2%. Чтобы не тратить время на отслеживание, можно определить приемлемую цену и оставить заявку брокеру. Если курс опустится до нужного значения, сделка автоматически будет исполнена. У некоторых брокеров возможно только установить оповещение о достижении нужной цены.

4) В зависимости от брокера, к покупке и продаже за рубли могут быть доступны не только доллар и евро, но и несколько других валют (а всего на Московской бирже торгуются 20 валютных пар).

Минусы

1) У брокера могут быть комиссии за совершение сделки, ежемесячное обслуживание, открытие счета или вывод средств сверх определенной суммы. Но обычно они не велики.

2) У многих брокеров покупка валюты на бирже возможна только лотами по 1000 единиц. Именно такими лотами валюта торгуется на бирже. Но в течение ближайшего месяца биржа планирует предоставить возможность покупки валюты мелкими лотами - от 1 доллара.

3) Оформление брокерского счета и погружение в детали процесса может занять некоторое время. И хотя есть удобные онлайн-сервисы, позволяющие совершать операции за 5 минут, при работе с новыми финансовыми инструментами лучше не торопиться. Поэтому, если есть необходимость срочно обменять небольшую сумму и нет желания разбираться, можно обратиться в отделение банка, советует директор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Вениамин Каганов.

Важно помнить

Открывая брокерский счет, вы выходите на биржу, появится искушение приобрести акции или облигации, но помните - инвестирование требует определённых знаний и навыков. Перед принятием решения взвесьте все плюсы и минусы, не нужно делать необдуманных решений, предупреждает Вениамин Каганов.