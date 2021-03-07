Как удаленка изменила "подарочное" сознание

"Сертификат на подарок" - как корпоративный, так и личный - утратил значимость и актуальность в качестве подарка у россиян. Таковы выводы исследования социологов РЭУ имени Плеханова, проведенного совместно с Deloitte. Опросы проводились накануне мужского (23 февраля) и женского (8 марта) праздников, когда в прежние годы сертификаты на подарки вручались активнее всего.

- В этом году вообще ожидается сокращение масштабов трат, а также количества купленных подарков, - считает доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Г.В. Плеханова Николай Перепелкин. - Во-первых, из-за того, что многие по-прежнему работают удаленно, а значит, не будут покупать подарки коллегам. Во-вторых, из-за снижения общей покупательской способности населения. В целом удаленка не только помогает экономить, но заметно меняет "подарочное" сознание людей - пункта "на подарки коллегам" часто нет как в бюджете, так и в головах людей.

При этом, по данным исследований социологов, подарками с близкими люди обмениваются активно: 85 процентов опрошенных к 23 феврали дарили презенты родным и близким, и 91 процент - к 8 марта. А вот корпоративные привязанности заметно ослабли. Лишь 21 процент опрошенных планировал оказание знаков внимания коллегам по работе. За время пандемии и серии карантинных ограничений люди устали и от "принудительных активностей", которые как подарки раньше практиковались корпорациями, - занятия саморазвитием (сертификат на йогу, курсы на изучение языков и т.п.), оплата разного рода обучения и т.д. Так же резко сократились подарочные сертификаты - абонементы в спортивные залы и на мероприятия, поездки выходного дня и активный отдых. Цифровые продукты и игры так же интересуют минимальное количество опрошенных.

По объективным причинам сократилось количество событийных подарков. Праздничные поездки оказались ограничены территорией России и даже чаще соседними регионами страны. Более того, многие и вовсе временно отказались от путешествий. Как итог, резко выросла значимость семейных застолий (73 процента) и романтического ужина при свечах (16 процентов).