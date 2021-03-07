Китай обозначил дипломатическую повестку на 2021 год

Продвижение глобального противоэпидемического сотрудничества и восстановление глобальной экономики останутся во главе дипломатической повестки КНР на 2021 год. Об этом на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей заявил 7 марта министр иностранных дел КНР Ван И.

По его словам, одним из наиболее животрепещущих вопросов на сегодня остается обеспечение "общедоступности вакцин (от COVID-19. - Ред.) как глобального общественного блага". "Мы против вакцинного национализма, не допускаем сугубо несправедливого распределения вакцин, тем более попытки политизировать сотрудничество в этой области", - подчеркнул глава китайской дипломатии.

Министр отметил, что Китай продолжит работать над удовлетворением глобального спроса на вакцины от COVID-19. Он напомнил, что КНР разработала 17 вакцин от коронавируса нового типа и активно продвигает международное сотрудничество в их тестировании. В клинических испытаниях китайских вакцин приняли участие около 100 тысяч человек из 100 стран. На рынок вышли уже четыре вакцины китайского производства. На сегодня Китай бесплатно предоставил вакцину 69 странам и начал коммерческие поставки еще в 43 государства. Весной КНР запустит кампанию по вакцинации соотечественников за рубежом. Китай также присоединится к инициативе введения международного электронного сертификата здоровья для активизации трансграничного пассажиропотока.

Важным вкладом Китая в восстановление мировой экономики в 2021 году Ван И назвал дальнейшее продвижение интеграционной инициативы "Один пояс и один путь". В плане социально-экономического развития КНР на 2021 год эта китайская интеграционная инициатива упомянута 10 раз, в документе ей посвящена отдельная статья. В частности, предполагается продвижение инициатив цифрового Шелкового пути и Шелкового пути здоровья, развитие за рубежом зон торгового и экономического взаимодействия, наращивание инфраструктурной взаимосвязанности.

Глава МИД КНР особо отметил ведущую роль ООН в развитии глобального сотрудничества и решении мировых вопросов. При этом он призвал к более активному вовлечению развивающихся стран в деятельность объединенных наций: "ООН - не клуб для крупных держав, тем более тех, у которых много денег. Все суверенные государства равны, никто не имеет права диктовать в международных делах".

Эталоном межгосударственного сотрудничества в современном мире Ван И назвал российско-китайские отношения. Он подчеркнул, что Россия и КНР "в прочном тандеме играют стабилизирующую роль для обеспечения мира и стабильности во всем мире". "Чем больше турбулентности и потрясений в мире, тем важнее продвигать вперед китайско-российское сотрудничество. Китай и Россия, как стратегическая опора друг для друга, взаимно предоставляют возможности развития и выступают настоящими партнерами по насущным проблемам мировой повестки дня", - заявил министр.

Он напомнил, что в этом году исполняется 20 лет с подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией. "Мы с российскими друзьями условились о продлении договора и наполнении его новым содержанием. Руководствуясь духом договора - вековая дружба и взаимовыгодное сотрудничество - стороны будут в дальнейшем расширять отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху". Среди перспективных направлений сотрудничества Ван И назвал интеграцию ЕАЭС с инициативой "Один пояс и один путь", а также наращивание взаимодействия в научно-технической сфере.

В ключевых документах нынешней сессии Всекитайского собрания народных представителей Россия упоминается несколько раз. Так, в проекте плана социально-экономического развития на 2021 год говорится о развитии экономического коридора Китай-Монголия-Россия в рамках инициативы "Одного пояса и одного пути". В проекте плана XIV пятилетки идет речь о расширении географии поставок российского газа в Китай и развитии приграничного сотрудничества РФ-КНР.

А самым проблемным зарубежным партнером Китая в 2021 году, судя по выступлению Ван И, останутся Соединенные Штаты. "США постоянно и нагло вмешиваются во внутренние дела других государств под прикрытием демократии и прав человека. Это создает множество проблем в мире, является причиной потрясений и войн. Чем скорее Вашингтон вернется к здравомыслию, тем раньше в мире восстановится спокойствие", - прямо заявил глава китайской дипломатии.

Вместе с тем он подтвердил готовность Пекина к нормализации американо-китайских отношений: "Китай и США, как две страны с разным социальным строем, имеют какие-то разногласия и противоречия - это вполне естественно. Самое главное состоит в том, чтобы взять под контроль разногласия путем откровенного диалога, не допустить конфликтов и конфронтации". "Чрезвычайно важно понять, что ради общих интересов двух стран и всех народов мира сотрудничество должно возобладать в американо-китайских отношениях. Рассчитываем на встречные шаги Вашингтона в пользу снятия необоснованных ограничений на китайско-американское сотрудничество без создания новых искусственных преград", - резюмировал министр иностранных дел КНР.