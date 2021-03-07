Кузнецова назвала ключевые векторы деятельности опеки

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что доверие, реальная помощь, качество и своевременность должны стать ключевыми векторами работы органов опеки.

- Что касается совершенствования деятельности опеки, главное - изменить сам подход к помощи семьям с детьми, сменить функции контроля на функции всесторонней помощи и поддержки, - цитирует слова омбудсмена ее пресс-служба. - Ключевыми векторами, на наш взгляд, должны стать - качество, своевременность, а самое главное - доверие и реальная помощь конкретным семьям, детям.

Анна Кузнецова также отметила, что вопросы демографии, защиты и поддержки семьи и детства, укрепления традиционных семейных ценностей находятся в ведении различных ведомств.

- Именно процесс собирания вопросов семейной политики в единое ведомство может стать огромным ресурсом для помощи семье и детям, - заявила она агентству ТАСС.