Новости

В США отменили приговоры отсидевшим в тюрьме четверть века трем афроамериканцам 00:45
Полиция Парижа зачистила набережную Сены от отдыхающих 00:31
Кузнецова назвала ключевые векторы деятельности опеки 00:28
Георгиев и Бучневич помогли "Рейнджерс" победить "Нью-Джерси" 00:05
РПЦ: Обращение к христианским ценностям поможет восстановить диалог РФ и Европы 06.03.2021
Хет-трик Левандовского принес "Баварии" волевую победу над "Боруссией" 06.03.2021
"Ростов" и "Сочи" не выявили победителя в матче РПЛ 06.03.2021
При прорыве нефтепровода в Югре пострадал один человек 06.03.2021
На Ставрополье мужчина погиб при обрушении стены санатория 06.03.2021
Путин: Курбатов подавал пример истинного служения культуре 06.03.2021
На Киевском шоссе загорелся бензовоз 06.03.2021
К 8 марта московские теплицы вырастили 5 миллионов тюльпанов 06.03.2021
Медведев станет второй ракеткой мира 15 марта 06.03.2021
Мясников заболел и дал совет россиянам 06.03.2021
Пушилин назвал признаки наступления Киева на Донбасс 06.03.2021
Мадуро с супругой вакцинировались "Спутником V" 06.03.2021
Рублев обыграл Циципаса и вышел в финал турнира в Роттердаме 06.03.2021
Большунов примет участие в марафоне на чемпионате мира 06.03.2021
Француз Дестье выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону 06.03.2021
Киев перешел в "оранжевую" зону карантина из-за коронавируса 06.03.2021
Елистратов выиграл "бронзу" на ЧМ по шорт-треку 06.03.2021
В Москве службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды 06.03.2021
Пассажирок общественного транспорта в Москве 8 марта ожидает сюрприз 06.03.2021
Николас Кейдж женился в пятый раз 06.03.2021
В Чехии начали платить деньги за пребывание на карантине 06.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
07.03.2021 00:28
Рубрика: Общество

Кузнецова назвала ключевые векторы деятельности опеки

Текст: Елена Яковлева

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что доверие, реальная помощь, качество и своевременность должны стать ключевыми векторами работы органов опеки.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Путин дал поручения по защите детей

- Что касается совершенствования деятельности опеки, главное - изменить сам подход к помощи семьям с детьми, сменить функции контроля на функции всесторонней помощи и поддержки, - цитирует слова омбудсмена ее пресс-служба. - Ключевыми векторами, на наш взгляд, должны стать - качество, своевременность, а самое главное - доверие и реальная помощь конкретным семьям, детям.

Анна Кузнецова также отметила, что вопросы демографии, защиты и поддержки семьи и детства, укрепления традиционных семейных ценностей находятся в ведении различных ведомств.

- Именно процесс собирания вопросов семейной политики в единое ведомство может стать огромным ресурсом для помощи семье и детям, - заявила она агентству ТАСС.

Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка

Главное сегодня

Мурашко обсудил с главой ВОЗ сертификацию российской вакцины
Путин наградил свыше 200 медиков за борьбу с коронавирусом
Володин: В повестке Госдумы вопроса о повышении пенсионного возраста нет
В Госдуме оценили угрозы Кравчука в адрес России
Косторная вернулась в группу Тутберидзе с испытательным сроком
Как противостоять хейтерам в Сети
Скворцова рассказала, как избежать третьей волны коронавируса в России