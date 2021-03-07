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07.03.2021 07:25
Рубрика: Спорт

Махачев досрочно победил Добера на UFC 259

Текст: Максим Домчев
Российский боец ММА Ислам Махачев победил американца Дрю Добера на турнире UFC в Лас-Вегасе. В третьем раунде он провел удушающий прием, и соперник был вынужден капитулировать.
Фото: Mike Lawrie / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Mike Lawrie / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Mike Lawrie / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Вторым из россиян в октагон на турнире UFC 259 вышел Ислам Махачев, чьим секундантом в поединке против американца Дрю Добера стал чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Именно его обладатель пояса UFC назвал своим наследником. Махачев в последний раз дрался в сентябре 2019 года, его последующие поединки постоянно срывались. Так что оценить форму "наследника Нурмагомедова" перед боем было очень непросто.

Фото: Jeff BOTTARI / ZUFFA LLC / AFP
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Добер начал бой с пару лоукиков, после чего Махачев ожидаемо перевел американского ударника в партер. Россиянин начал выматывать своего соперника, выигравшего шесть из семи последних боев.

Махачев в концовке первого раунда вышел на болевой прием на руку, но американцу удалось выйти из непростой ситуации. Но раунд остался за россиянином. В начале второго раунда Махачев снова сделал тейкдаун, а Добер снова предпринимал отчаянные попытки вырваться. Россиянин понемногу "обрабатывал" соперника ударами, оставив за собой и второй отрезок боя.

Теперь для победы Доберу нужен был нокаут. Хотя за предыдущие 10 минут он кроме двух лоукиков не смог сделать ничего. Американец пошел вперед, пропустил удар, а затем Махачев снова перевел соперника в борьбу. После Махачев смог все-таки провести удушающий прием. Добер был вынужден капитулировать. В углу россиянина довольно улыбался Нурмагомедов.

Для Махачева эта победа стала 19-й при одном поражении.

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