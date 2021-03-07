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07.03.2021 11:55
Рубрика: В мире

МИД КНР: Китай и Россия готовы бороться с "политическим вирусом"

Текст: Константин Волков
Китай и Россия станут совершенствовать партнерство и стратегическое взаимодействие, направленное на защиту интересов друг друга и поддержание глобального мира, а также - на борьбу с "политическим вирусом". Об этом заявил 7 марта министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции, которая состоялась в рамках идущей в настоящее время сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Как отметил министр, в этом году исполняется 20 лет с момента подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией. Договор будет продлен, и это "станет важной вехой в китайско-российских отношениях и новой отправной точкой", а также позволит "продвигать Всеобъемлющее стратегическое сотрудничество и партнерство между Китаем и Россией в новую эпоху на более широком, более широком поле и более глубоком уровне".

Фото: Пресс-служба правительства Словакии/РИА Новости
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По словам Ван И, Китай и Россия станут "выстраивать модель стратегического взаимного доверия, твердо поддерживать друг друга в отстаивании коренных интересов, объединять усилия против "цветных революций", бороться со всеми видами ложной информации, поддерживать свой суверенитет и политическую безопасность".

Он также подчеркнул, что две страны совместно борются с пандемией коронавируса и готовы к совместной работе, чтобы бороться "с политическим вирусом".

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