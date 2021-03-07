"МИР" подарит интерактивные открытки женщинам-пассажирам Домодедово

Межгосударственная телерадиокомпания "МИР" и аэропорт Домодедово поздравят всех посетительниц с праздником весны и подарят интерактивную открытку на память.

Всех женщин-пассажиров, а также тех, кто встречает или провожает их, ждет тематическая интерактивная фотозона. Для того, чтобы порадовать себя весенней праздничной открыткой, достаточно всего одной минуты: как только камера поймает вашу улыбку и руки, сложенные в сердечко, вы притянете к себе миллион роз.

Интерактивная фотозона будет работать 7 и 8 марта в восточном атриуме общей зоны на втором этаже аэровокзала, с 10 до 18 часов.