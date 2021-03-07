"МЮ" прервал 21-матчевую победную серию "Манчестер Сити"

В центральном поединке 27-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" проиграл на своем поле "МЮ" - 0:2. Отличились Бруну Фернандеш и Люк Шоу.

Таким образом, "красные дьяволы" прервали 21-матчевую победную серию "горожан", длившуюся с середины декабря. Кроме того, "Юнайтед" нанес команде Хосепа Гвардиолы второе домашнее поражение в сезоне. Ранее "Сити" крупно проиграл "Лестеру" (2:5).

Несмотря на сегодняшнюю неудачу, "Манчестер Сити" продолжает лидировать в турнирной таблице Премьер-лиги с большим отрывом. В активе "горожан" 65 очков, а "МЮ", который идет на втором месте, набрал 54 балла.