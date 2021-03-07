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07.03.2021 11:01
Рубрика: В мире

Могилу Адама Смита внесли в список мест, связанных с рабством

Текст: Максим Макарычев
Могила "отца капитализма" Адама Смита в шотландском Эдинбурге включена в список "мест, связанных с рабством и колониализмом". В научном сообществе Британии уже назвали это решение городского совета Эдинбурга смехотворно предвзятым.

Городской совет столицы Шотландии в прошлом году начал обзор связей Эдинбурга с рабством и колониализмом в ответ на призывы местного движения BLM, возглавляемого правозащитником, сэром Джеффом Палмером. Он пояснил MailOnline, что Смит был включен в досье, поскольку он "проводил кампанию не за отмену рабства, а за то, чтобы рабам платили". Так называемая "Группа по обзору наследия рабства и колониализма" рассматривает то, какие памятники и названия улиц, связанные с "угнетением", могут быть переименованы или убраны в Эдинбурге. Могила Адама Смита была включена в список мест, связанных с "исторической расовой несправедливостью", сообщает Daily Telegraph. Статуя философа на улице Королевская Миля также упомянута в этом обзоре.

Фото: AP
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Между тем, напоминают эксперты, Смит был ключевой фигурой в шотландском Просвещении XVIII века, он известен как "отец капитализма" и политической экономии. По оценкам историков, экономист не верил, что сочувствие, политика или религия могут побудить владельцев освободить своих рабов. Считается, что Смит был против рабства по "гуманитарным и этическим соображениям", говоря своим студентам: "Мы можем увидеть, как жизнь рабов и их собственность полностью отданы на милость другому". Рабство существовало на протяжении всей жизни Смита, и он питал глубокий пессимизм в отношении вероятности отмены рабства. В своих лекциях по юриспруденции в 1763 году он сказал, что не может представить себе рабство, когда-либо отменяемое в "свободном" обществе из-за "любви к господству и власти, а также удовольствия, которое люди получают от того, что все делается по их прямому приказу".

Известный британский историк, сэр Том Девайн раскритиковал включение Смита в досье, заявив, что не согласен с подобным обращением с останками мертвых. По его словам, аргумент городского совета Эдинбурга "смехотворно предвзят и искажен", создавая впечатление, что Адам Смит принимал рабство как факт жизни и поэтому заслуживает осуждения. "Из его лекций совершенно ясно, что он считал рабство злом и бесчеловечностью", - добавил ученый.

Другие памятники в досье городского совета, как сообщается, включают статую герцога Веллингтона, который привел британцев к победе над Наполеоном в битве при Ватерлоо в 1815 году. В городском совете уточнили, что памятники королеве Виктории, адмиралу лорду Нельсону и поэту Роберту Бернсу также могут быть убраны. В списке также упоминается Генри Брум, сыгравший видную роль в принятии Закона о реформе 1832 года и Закона об отмене рабства 1833 года. Решение по данному вопросу будет принято городским советом в декабре.

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