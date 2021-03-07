Могут ли США стать зависимыми от нефти и нефтепродуктов из России

Мировое лидерство по добыче нефти абсолютно не мешает США быть также ее крупнейшим импортером после Китая. Невзирая на сложные отношения между нашими странами, Россия уже два года уверенно удерживает 3-4-е место по объемам поставок нефти и нефтепродуктов в США. Но едва ли в этом рейтинге нашей стране по силам подняться выше, хотя некоторое увеличение поставок возможно.

Производя сейчас около 11 млн баррелей в сутки, и отправляя часть продукции на экспорт, США потребляют чуть менее 20 млн баррелей в день. В начале марта экс-президент страны Дональд Трамп заявил, что США уже лишились статуса ведущей энергодержавы, и будут зависеть от поставок нефти с Ближнего Востока и из России. Заявление, конечно, очень спорное, поскольку именно при Трампе вырос импорт нефти из России, а причиной этого была санкционная политика бывшего президента Америки.

"Рост экспорта российской нефти в США связан с санкциями США против Венесуэлы и с ограничениями на добычу ОПЕК+", - говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА, Василий Танурков. По его мнению, все это привело к снижению предложения на американском рынке тяжелой нефти, под которую "заточены" американские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). В итоге недостающие объемы США вынуждены покрывать за счет импорта из России, сказал эксперт.

Альтернативой российской могла бы стать нефть из Ирана, но Трамп ввел санкции и против этой страны, фактически вынудив свои НПЗ закупать наш товар. Дело в том, что подавляющее большинство НПЗ в Америке было построено до 2012 года, то есть до сланцевой революции, и они изначально были ориентированы на качественные характеристики нефти из ближайших стран - Канады, Мексики и Венесуэлы. Сейчас, постепенно американские производители топлива модернизируют свои производства под легкую американскую нефть, и зависимость от поставок из-за границы будет снижаться.

По мнению Тануркова, поставки из России вряд ли когда-нибудь перекроют объем экспорта из Канады и Мексики - только если в долгосрочной перспективе продолжится тенденция снижения добычи в Мексике. Кроме этого, по мере смягчения ограничений ОПЕК+ можно ожидать замещения российской тяжелой нефти на американском рынке поставками из других стран, считает он.

Для нашей страны это направление также невеликая потеря. Рынок нефти уже давно стал глобальным, главное, чтобы был спрос на нее. Поэтому в случае снижения закупок нашей нефти в США мы просто перенаправим ее на другие рынки. По данным Федеральной таможенной службы, в денежном отношении в 2020 году экспорт нефти и нефтепродуктов из России в США составил 5,4 млрд долларов, меньше 5% от общего объема. Для сравнения, только Китай купил у России тех же товаров на 29,6 млрд долларов, а Германия - на 14,3 млрд долларов.

На фоне погодного кризиса прошедшей зимы, приведшего к сокращению добычи в США, по разным оценкам, на 1-3 млн баррелей в сутки, и сдерживания добычи странами ОПЕК+, в 2021 году Россия сможет увеличить экспорт сюда своей нефти. Но никаких дополнительных преференций нашей стране это не принесет. Чистый бизнес и ничего личного. А сейчас на энергетическом рынке по таким правилам не играют.