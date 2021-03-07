Началась Неделя о Страшном суде: чем это нам грозит

Если вы, дорогой читатель, зайдя 7 марта в интернет, увидите зловещие заголовки типа: "Наступила неделя о Страшном суде", "Сегодня неделя Страшного суда, что можно делать, а что нельзя", "Приметы и традиции недели о Страшном суде", не спешите пугаться. Конец света вы еще не проспали - на следующей неделе будет все-таки не Страшный суд, а Масленица, или Масленая неделя (8 - 14 марта). Просто вы читаете новости церковного календаря. И согласно ему, 7 марта 2021 года называется Неделей о Страшном суде. Почему так? Что это значит и чем нам грозит? Сейчас разберемся.

Словом "неделя" наши предки называли воскресенье - день, когда ничего не делают, посвящая его Богу. А вот семидневный цикл на церковнославянском языке именуется седмицей. Если об этом помнить, то непонятная и пугающая фраза из церковного календаря: "Сегодня неделя о Страшном суде", обретет ясность: "Сегодня такой воскресный день, когда во время богослужения в храмах вспоминают Страшный суд".

Страшный суд. Микеланджело Буанарроти, 1536 по 1541гг.

Сразу за Неделей о Страшном суде начнется Масленица, а за ней Великий пост. Неделя о Страшном суде - это последний день, когда верующим, согласно богослужебному уставу, позволяется есть мясо, поэтому другое название этого воскресного дня - мясопустная неделя (слово "отпуст" происходит от глагола "отпускать", то есть мы в этот день "отпускаем" мясо, с завтрашнего дня мы его уже не едим). Церковь готовит нас к Великому посту постепенно: сначала мы отказываемся от мясной пищи, но можем есть молоко, творог, яйца, масло и сыр (это сырная седмица, или Масленица, она же Масленая неделя), а потом уже вступаем в Великий пост, когда запрещаются и эти продукты. Так вот, воскресенье накануне Масленицы - последний день, когда мы можем есть все, в том числе и мясо: первая ступень поста - Масленица - начнется только завтра.

В субботу в храмах вспоминали "всех усопших во благочестии и правой вере - от Адама и до днесь (т.е. и до нынешних дней)", а сегодня, готовя верующих к долгому пути Великого поста, Церковь напоминает нам о Страшном суде. Такая последовательность неслучайна: душа каждого человека претерпевает как частный суд, ожидающий ее после смерти, так и общий Суд, называемый еще Страшным.

Страшный суд. Джотто Ди Бондоне, 1306г.

По учению Церкви, Страшный суд - это суд Иисуса Христа над всеми существовавшими на земле людьми, живыми и мертвыми, который состоится при Его Втором пришествии. Сегодня в храмах во время литургии читается отрывок из Евангелия от Матфея, повествующий о грядущем Страшном суде. Прочитаем и мы его. Вот как Иисус описывает последнее и величайшее событие, которое случится еще во времени, но уже на границе времени и вечности, событие, которое предстоит каждому из людей.

Страшный суд. Джотто Ди Бондоне, фрагмент. 1306г.

"Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на Престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов - по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и Ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня. Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную" (Мф. 25: 31-46).

Страшный суд. Джотто Ди Бондоне, фрагмент. 1306 г.

Обратите внимания, повествуя о грядущем Страшном суде, говоря о том, на основании каких поступков одни будут спасены, а другие "пойдут в муку вечную", Спаситель не упоминает ни то, как мы постились, ни о нашей богословской образованности, ни даже о том, как мы молимся. Критерий совсем другой: какими мы были людьми?

Помогали ли мы ближним? Были ли к ним милосердны? Получается, человек может наследовать Царствие Божье самым обычным и всем нам доступным способом - милосердием. Накормив голодного, напоив жаждущего, приютив бездомного, проявив сострадание к отверженному, облегчив участь больного, навестив заключенного. А с другой стороны - и это очень важно! - не делая этого, человек обрекает себя на "огонь вечный, уготованный диаволу".

Страшный суд. Джотто Ди Бондоне, фрагмент. 1306 г.

Причем грех неделания осуждается во всех евангельских притчах о Суде. И когда мы отвергаем посланную нам Господом возможность помочь нуждающимся, мы отвергаем не только этих людей, мы отвергаем Самого Христа, Его любовь, Его Крест и Его Воскресение.

Грехи неделания, оказывается, не менее губительны, чем нераскаянные страшные грехи неверия, убийства, воровства, колдовства, блуда. И об этом тоже напоминает нам Неделя о Страшном суде.

Христос Пантократор и Страшный суд. Италия, 1300 г. Мозаика в Баптистерии Сан Джованни во Флоренции.

"Неизвестны день и час, в которые Сын Божий прекратит жизнь мира пришествием на суд, - рассуждал святитель Игнатий (Брянчанинов). - Неизвестен день и час, в которые по повелению Сына Божия прекратится земная жизнь каждого из нас, и мы будем призваны к разлучению с телом, к отданию отчета в земной жизни, к тому частному суду, прежде общего суда, который ожидает человека после его смерти. Возлюбленные братия! Будем бодрствовать и приготовляться к страшному суду, ожидающему нас на гранях вечности для невозвратного решения нашей участи навеки. Будем приготовляться, запасаясь всеми добродетелями, особливо милостию, которая заключает в себе и увенчивает собою все добродетели, так как любовь - побудительная причина милости - есть совокупность христианского совершенства. Милость соделывает человеков, преисполненных ею, богоподобными! Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. А не сотворившим же милости будет и Суд без милости".

Вот такие важные вещи говорятся в церквях в этот день с таким суровым названием - Неделя о Страшном суде.

Страшный Суд. Икона, середина XV в .