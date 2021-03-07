Направить маткапитал на улучшение жилищных условий станет проще

Теперь семьям не нужно будет предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ. Гражданам будет достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в их собственности.

Напомним, с 15 апреля прошлого года сертификаты на маткапитал оформляются в беззаявительном порядке - после рождения ребенка документ автоматически приходит матери в личный кабинет на портале госуслуг.

Что касается размера суммы капитала, что с 2021 года маткапитала увеличен до 483 882 рублей на первого ребенка и 639 432 рублей - на второго. Эти деньги можно направить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов. Семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека могут потратить маткапитал на ежемесячные выплаты на второго ребенка до тех пор, пока ему не исполнится трех лет.

Добавим, что более половины российских семей, получивших материнский капитал, направляет его на улучшение жилищных условий. По данным Министерства труда и соцзащиты, в первой половине прошлого года 61%, или 339 тысяч семей, использовали деньги на погашение ипотеки или покупку жилья, 28% (155 тысяч семей) подали заявления на ежемесячную выплату на второго ребенка из средств маткапитала, еще 11% (62 тысячи владельцев сертификата) оплатили им обучение своего ребенка.