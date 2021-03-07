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07.03.2021 17:11
Рубрика: Культура

Названы лидеры кинопроката по итогам выходных

Текст: Сергей Лавров (аналитик кинобизнеса)
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

По предварительным данным, кассу кинопроката России за уик-энд 4-7 марта 2021 года уверенно возглавил анимационный фильм Дона Холла, Карлоса Лопеса Эстрады, Пола Бриггса и Джона Рипы "Райя и последний дракон" - 210 млн руб.

Фото: kinopoisk.ru
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Далее следует фантастико-комедийная мелодрама Алексея Нужного с бюджетом 200 млн руб "Пара из будущего" - 140 млн руб.

На третьей позиции анимационно-игровая комедия Тима Стори "Том и Джерри" - 101 млн руб и 423.5 млн руб за 11 дней показов.

Четвёртое место у сказки Олега Погодина с бюджетом 800 млн руб "Конёк-горбунок" - 84 млн руб и 975 млн руб на третьей неделе показов.

И замыкает пятёрку лидеров отечественного проката за текущий уик-энд комедийная ретро-мелодрама Дмитрия Ефимовича с бюджетом 95 млн руб "Батя" - 58 млн руб и 363 млн руб за 18 дней демонстрации в кинотеатрах.

К сожалению, с треском провалились остальные три отечественные премьеры. Комедийная мелодрама Антона Федотова с бюджетом 145 млн руб "Рашн Юг" собрала только 23 млн руб в 1 205 (!) кинозалах. Спортивно-биографическая драма Николая Хомерики с бюджетом 220 млн руб "Белый снег" заработала в 1 170 кинозалах лишь 17 млн руб. И совсем плохи дела у приключенческой комедии Романа Каримова с бюджетом 120 млн руб "Гуляй, Вася! Свидание на Бали", которая принесла прокатчикам в 1 065 кинозалах "смешные" 13 млн руб.

Культура Кино и ТВ

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