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07.03.2021 14:58
Рубрика: Спорт

Норвежская биатлонистка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе КМ

Текст: Артур Нанян

Представительница Норвегии Тириль Экхофф стала победительницей гонки преследования на восьмом этапе Кубка мира в чешском городе Нове-Место.

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Экхофф преодолела дистанцию 10 км за 27 минут 28,0 секунды. Она допустила три промаха на четырех огневых рубежах. Второй финишировала немка Дениз Херрман (отставание - 24,0 секунды), замкнула тройку лидеров еще одна норвежка Марте Рейселанн (+29,9).

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова. Она стартовала 24-й, а закончила гонку на 14-й строчке. Что касается остальных наших соотечественниц, то Ульяна Кайшева стала 21-й, Евгения Павлова - 23-й, Ирина Казакевич - 36-й, Лариса Куклина - 58-й.

Этап в Нове-Место завершится в воскресенье мужской гонкой преследования.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2020/2021

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