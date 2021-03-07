Опубликовано видео запрещенного удара Яна, стоившего ему титула чемпиона UFC

В ночь на воскресенье российский боец Петр Ян лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе. Россиянин нанес сопернику запрещенный удар.

Поединок Яна и Алджамейна Стерлинга прошел в рамках турнира UFC 259. После трех раундов россиянин вел у двух судей из трех. Чемпион постепенно наращивал обороты и вполне мог защитить свой титул.

Но в четвертом раунде Ян в одном из моментов нанес запрещенный удар коленом своему сопернику, когда тот стоял на одной ноге. По правилам UFC нельзя наносить такой удар, в результате после просмотра повтора было решено дисквалифицировать россиянина, а титул достался Стерлингу.

Новоявленный чемпион не был доволен такой победой и бросил пояс на канвас. В интервью он отметил, что такая победа его категорически не устраивает.

После боя Стерлинг был отправлен в больницу. Не исключено, что после удара Яна он мог получить сотрясение мозга.