Новости

Биатлонист Тарьей Бе выиграл гонку преследования на этапе КМ 19:13
Клебо признался, что ему непросто будет смириться с дисквалификацией 19:08
На северо-западе Москвы сгорел ангар 19:00
Музей Победы подготовил онлайн- и офлайн-программы к 8 марта 18:59
ВОЗ высоко оценила инвестиции России в науку после вакцины "Спутник V" 18:50
Большунов расплакался после объявления о дисквалификации Клебо 18:44
В Сирии при взрыве двух мин погибли не менее 18 человек 18:42
Опубликованы кадры испытаний ракеты комплекса "Бал" в уникальной безэховой камере 18:36
Клебо дисквалифицирован за столкновение с Большуновым 18:26
СК завел дело о покушении на убийства после пожара в ночном клубе 18:25
Большунов отказался посещать церемонию награждения после марафона 18:18
В Госдуме оценили польские рассуждения о войне НАТО и России 18:04
Вдохновитель Brexit Фарадж заявил об уходе из политики 17:58
Российская команда подала протест на действия Клебо на финише марафона 17:50
Опубликовано видео столкновения Большунова с Клебо на финише марафона 17:47
Представитель рассказал о состоянии заболевшей COVID артистки Лядовой 17:46
Большунов сломал палку в борьбе с Клебо в концовке масс-старта 17:42
Футболистка ЦСКА родила дочь от экс-капитана "Спартака" Глушакова 16:54
Сотрудники полиции поздравили с 8 марта пассажирок московского метро 16:48
Строительство хордовых магистралей в Москве планируется завершить в 2023 году 16:46
Австрия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca после смерти женщины 16:44
СМИ: Британская королева купила щенка корги за 2,6 тысячи фунтов 16:32
В Красноярском крае 11-летний мальчик задохнулся в сугробе 16:20
Автор песни "Пусть бегут неуклюже" госпитализирован в Москве 16:10
Россия вернула Киргизии сбежавшую из колонии мошенницу 15:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как повысить размер будущей пенсии
Как повысить размер будущей пенсии
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
Жительницы амурского села создали ледовую открытку к 8 марта
Жительницы амурского села создали ледовую открытку к 8 марта
07.03.2021 18:36
Рубрика: Власть

Опубликованы кадры испытаний ракеты комплекса "Бал" в уникальной безэховой камере

Текст: Иван Егоров

Телеканал "Звезда" показал своего рода беговую дорожку или тренажер для ракеты берегового ракетного комплекса "Бал". Уникальность испытаний в безэховой камере - то, что ракета остается практически неподвижной, зато перемещается цель - условный корабль противника.

Фото: Алексей Филиппов \ РИА Новости
Армия получит новые комплексы с ударными беспилотниками в 2021 году

"Цель в безэховой камере представляют два излучающих рупора, которые имитируют как групповую цель из двух кораблей, так и один корабль и один источник помех". - объясняет в сюжете "Звезды" заместитель генконструктора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Станислав Сычёв.

Расстояние до цели в камере - 5 метров, что по условиям испытания равно 100 километрам на местности. На кадрах видно, как рупоры, закрепленные на специальной платформе движутся по высоким вертикальным рельсам, перемещаясь из стороны в сторону и имитируют постоянное перемещение цели. Все это немного напоминает американские горки. Но это совсем не аттракцион.

"При выходе из контейнера ракета делает горку, затем опускается на маршевую высоту, маневрирует и осуществляет поиск цели. Она буквально стелется над гребнями волн, не касаясь воды", - объясняет Сычёв. Не проходит и минуты как тележка с рупорами делает последний рывок и застывает в верхней точке. Цель поражена. Главная задача подобных испытаний проверить, как работает электроника и системы наведения ракет в условиях, как говорится, приближенных к боевым, когда противник выставляет радиоэлектронные помехи.

Фото: Michael/Wikimedia.org
Никто не верил: как СССР сбил первую баллистическую ракету

Если говорить о самой ракете, то "Балы" вооружены ракетами двух типов. Изначально в состав комплекса входили дозвуковые маловысотные противокорабельные ракеты Х-35, которые способны уничтожить наземные и надводные цели на расстоянии около 130 км. Сейчас в войска поступают уже модернизированные ракеты Х-35УЭ с дальностью до 260 км. Эти ракеты, благодаря уникальным маневренным характеристикам, имеют практически 100-процентную точность попадания. Они в первую очередь разрабатывались для поражения кораблей водоизмещением до 5 тысяч тонн, то есть корветов, эсминцев или десантных кораблей. Вместе с тем полный залп комплекса "Бала", который состоит из четырех пусковых установок по 8 ракет в каждой, может нанести серьезный урон крупному ударному отряду кораблей противника.

Власть Безопасность Армия

Главное сегодня

Северная Македония зарегистрировала вакцину "Спутник V"
Алиханов оценил заявление польского генерала о войне за Калининград
МИД КНР: Китай и Россия готовы бороться с "политическим вирусом"
Ян потерял титул чемпиона UFC из-за дисквалификации
Инфекционисты дали прогноз по заболеваемости COVID-19 в России
Пенсии работающим пенсионерам предложили пересчитать
Песков рассказал про ответ на новые санкции Запада