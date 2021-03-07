Опубликованы кадры испытаний ракеты комплекса "Бал" в уникальной безэховой камере

Телеканал "Звезда" показал своего рода беговую дорожку или тренажер для ракеты берегового ракетного комплекса "Бал". Уникальность испытаний в безэховой камере - то, что ракета остается практически неподвижной, зато перемещается цель - условный корабль противника.

"Цель в безэховой камере представляют два излучающих рупора, которые имитируют как групповую цель из двух кораблей, так и один корабль и один источник помех". - объясняет в сюжете "Звезды" заместитель генконструктора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Станислав Сычёв.

Расстояние до цели в камере - 5 метров, что по условиям испытания равно 100 километрам на местности. На кадрах видно, как рупоры, закрепленные на специальной платформе движутся по высоким вертикальным рельсам, перемещаясь из стороны в сторону и имитируют постоянное перемещение цели. Все это немного напоминает американские горки. Но это совсем не аттракцион.

"При выходе из контейнера ракета делает горку, затем опускается на маршевую высоту, маневрирует и осуществляет поиск цели. Она буквально стелется над гребнями волн, не касаясь воды", - объясняет Сычёв. Не проходит и минуты как тележка с рупорами делает последний рывок и застывает в верхней точке. Цель поражена. Главная задача подобных испытаний проверить, как работает электроника и системы наведения ракет в условиях, как говорится, приближенных к боевым, когда противник выставляет радиоэлектронные помехи.

Если говорить о самой ракете, то "Балы" вооружены ракетами двух типов. Изначально в состав комплекса входили дозвуковые маловысотные противокорабельные ракеты Х-35, которые способны уничтожить наземные и надводные цели на расстоянии около 130 км. Сейчас в войска поступают уже модернизированные ракеты Х-35УЭ с дальностью до 260 км. Эти ракеты, благодаря уникальным маневренным характеристикам, имеют практически 100-процентную точность попадания. Они в первую очередь разрабатывались для поражения кораблей водоизмещением до 5 тысяч тонн, то есть корветов, эсминцев или десантных кораблей. Вместе с тем полный залп комплекса "Бала", который состоит из четырех пусковых установок по 8 ракет в каждой, может нанести серьезный урон крупному ударному отряду кораблей противника.