Появились подробности российской миссии на Венеру

Российские ученые получили необходимое финансирование на два года для проектирования российской миссии на Венеру.

Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый. По его словам, в рамках проектирования аппарата "Венера-Д" специалисты обсудят и следующие проекты программы.

"Это не будет одна миссия, а комплексная программа дальнейших экспедиций", - пояснил собеседник агентства.

Предполагается, что старт состоится в 2029 году. К Венере полетит первый с 1984 года отечественный аппарат, предназначенный для изучения этой планеты. Также сообщается, что до 2025 года на разработку миссии может потребоваться около 550 миллионов рублей. А общие предположительные затраты могут составить 17 миллиардов 370 миллионов рублей.

Межпланетная станция "Венера-Д", действующая в автоматическом режиме, будет состоять из орбитального и посадочного модулей, которые позволят исследовать атмосферу планеты, ее поверхность, внутреннее строение и окружающую плазму. Изначально предполагалось, что "Венера-Д" станет совместным российско-американским проектом. Но ситуация меняется, поскольку приходится учитывать политическую обстановку в США и позицию новой американской администрации.

Между тем до реализации российской миссии на индийском аппарате к Венере отправится российско-французский прибор, в создании которого примут участие специалисты Института космических исследований.