Появилось видео первых слов Яна после скандального поединка со Стерлингом

В интернете появилось видео комментариев российского бойца ММА Петра Яна после скандального поражения от американца Алджамейна Стерлинга в Лас-Вегасе.

Ян был лишен титула UFC в легчайшем весе (до 61,2 кг) из-за дисквалификации в поединке с американцем.

По словам Яна, он не бил так специально. Кроме того, россиянин жаждет реванша. Как сообщил ТАСС президент UFC Дана Уайт - реванш состоится.

"На кону стоял пояс. Я не бил так специально. Заниматься этим должно руководство UFC, но я думаю, что самое логичное решение - реванш. Больше не вижу выхода. Видел только, как Стерлинг лежал… Симулировал ли он? Не знаю, надо у него поинтересоваться. Нужно со стороны посмотреть на эту ситуацию, не хочу преждевременно высказываться по этому поводу. Это бой - ничего личного", - сказал Ян.