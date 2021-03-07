Постпред РФ в Вене заявил об интересе иностранцев к российским вакцинам

Многие представители дипломатического корпуса в Вене, а также члены различных международных организаций проявили интерес к вакцинации российскими препаратами. Об этом в Twitter написал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, работа над данным вопросом ведется, но это "займет какое-то время, не меньше месяца". Частично это будет зависеть от европейских властей, отметил Ульянов.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств сообщило, что начало процедуру последовательной экспертизы российской вакцины "Спутник V", пишет ТАСС. Специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества. При этом ряд государств ЕС уже одобрили применение "Спутника V" в индивидуальном порядке.

Напомним, "Спутник V" поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших стран. Российский препарат зарегистрирован уже в 45 государствах, и в ближайшее время их количество увеличится.