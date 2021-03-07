Очевидно одно: политика Китая в отношении Сянгана получила широкое признание международного сообщества, а пространство антикитайских сил США и Запада в целом, пытающихся сдерживать развитие Китая под предлогом вопроса о Сянгане, стало меньше.

Сянган представляет собой специальный административный район Китая, так что вмешательство в его дела является ничем иным, как вмешательством во внутренние дела Китая, что серьезно нарушает дух Устава ООН и основные нормы международных отношений. Совместная поддержка мер и позиции Китая по вопросу Сянгана со стороны 70-ти стран как нельзя лучше демонстрирует уважение к Уставу ООН и другим нормам международных отношений.

Кроме того, международное сообщество поддерживает реализацию в Сянгане концепции "одно государство, два строя", учитывая реалии самого района. После возвращения Сянгана под юрисдикцию Китая центральное правительство страны приложило немалые усилия для поддержания статуса Сянгана как международного порта и отдельной таможенной зоны, что дает возможности для сотрудничества со всеми странами мира. Факты говорят сами за себя. Принцип "одно государства, два строя" - самый лучший вариант для обеспечения долгосрочной стабильности и процветания в ОАР Сянган.

В июне 2020 года на 44-й сессии Совета по правам человека ООН Куба от имени более 50 стран мира выступила с заявлением, поддержав принятие Китаем закона о защите национальной безопасности в Особом административном районе Сянган. В октябре на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН во время общей дискуссии 57 стран выступили в поддержку позиции Китая по сянганскому вопросу. А в этот раз еще больше стран поддержали китайскую позицию и меры, принятые правительством страны относительно Сянгана. Совершенно ясно, какую позицию поддерживает международное сообщество и против чего выступает.

Однако некоторые западные страны не хотят, чтобы в Сянгане была стабильность. Они под предлогом защиты "прав человека", "демократии" и "свободы" вмешиваются во внутренние дела КНР, пытаясь нарушить спокойствие в нем, тем самым тормозя развитие Китая. В прошлом году, после того как вступил в силу закон о защите национальной безопасности в Сянгане, этот район постепенно избавился от политических потрясений, социальный порядок становился все более стабильным. Это именно то, чего хотят местные жители и чего ожидает международное сообщество.

В настоящее время в Пекине проходит ежегодная сессия высшего органа власти Китая - Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). В повестке дня одной из важных тем является рассмотрение проекта решения о совершенствовании избирательной системы Сянгана. Ожидается, что после его принятия нынешняя избирательная система Сянгана будет коренным образом реформирована, что позволит патриотам управлять Сянганом. Это обеспечит мощную институциональную поддержку долгосрочной стабильности Сянгана, обеспечит стабильность курса "одно государство, два строя" и, безусловно, создаст благоприятные условия для того, чтобы международное сообщество лучше использовало возможности, предоставляемые стабильным развитием Сянгана.