Профессор объяснил, как сжечь жир без особых усилий

Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков ответил на распространенный вопрос, что полезнее для фигуры - обычная ходьба или скандинавская, которая стала особенно популярной в последние годы. Она предполагает использование специальных палок. Материал об этом опубликован на канале в YouTube.

"Чтобы ходить и терять вес, нужно делать это с определенной частотой пульса. Определенная частота пульса говорит о том, что идет достаточный выброс адреналина, который является жиросжигателем", - пояснил Алексей Ковальков, добавив, что "с палками" вы не наберете нужную скорость для того, чтобы начать худеть.

Выбрать необходимый ритм ходьбы человеку поможет квалифицированный специалист. Пренебрегать консультацией врача не стоит.

Доктор отметил, что скандинавская ходьба больше подходит пожилым людям.

"Чтобы человек не поскользнулся, не упал. Для этого была придумана скандинавская ходьба", - отметил врач.

Ранее исследователи из Университета Дьюка в Северной Каролине выяснили, что медленная походка в возрасте 45 лет связана с преждевременным старением мозга, а также уменьшением его объема. Специалисты подчеркивают, что необходимо практиковать физические нагрузки - если нет противопоказаний врача - начиная с молодого возраста.