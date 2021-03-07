Промес впервые забил за "Спартак" после возвращения в клуб

Полузащитник сборной Нидерландов Квинси Промес удвоил преимущество "Спартака" в матче 21-го тура чемпионата России против "Краснодара".

Уже на второй минуте счет открыл Александр Соболев, которому сегодня исполнилось 24 года. Ассистировал форварду "красно-белых" Наиль Умяров. Буквально в одной из следующих атак хозяев отличился Промес, отправивший мяч в сетку после передачи Джордана Ларссона. На данный момент счет в поединке 2:0.

Для Квинси этот гол стал дебютным после возвращения в "Спартак". Промес вернулся в стан столичного клуба в зимнее межсезонье, перейдя из амстердамского "Аякс".