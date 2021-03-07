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07.03.2021 10:35
Рубрика: Экономика

Проверять билеты в пассажирском транспорте будут по новым правилам

Текст: Евгений Гайва
Контролеры в автобусах, троллейбусах и других видах городского электрического транспорта больше не смогут высадить безбилетного пассажира в возрасте до 16 лет, если он едет без сопровождения взрослого человека. Льготники обязаны возить с собой необходимые документы. Новые правила, записанные в Уставе автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, вступили в силу 7 марта 2021 года.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Сергей Михеев/РГ
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Правила действуют как в городском, так и в междугороднем пассажирском транспорте.

Если ребенок едет без билета один, высадить его не могут, но если вместе со взрослым, высадят обоих. Льготники должны иметь при себе документы, подтверждающие право на льготу и предъявлять их контролерам по требованию. Если нужных документов при себе не окажется, придется оплатить проезд или сойти на ближайшей остановке. Но и во втором случае все равно пассажир обязан оплатить проезд за ту часть маршрута, которую проехал.

Контролеры также получили право проверять документы, удостоверяющие личность. То есть, например, пассажир с именным билетом обязан будет по требованию предъявить паспорт.

В целом введены единые правила контроля за наличием билетов, багажной квитанции и квитанции на провоз ручной клади, как и ответственность за их отсутствие. Раньше правила различались в зависимости от региона. Как пояснили "Российской газете" в Минтрансе, в 63 регионах административная ответственность за безбилетный проезд была установлена региональным законодательством, что противоречило федеральному законодательству, а в 22 регионах ответственность вообще установлена не была.

Права утверждать порядок контроля за оплатой проезда, подтверждать возможность бесплатного или льготного проезда на регулярных маршрутах и устанавливать ответственность закреплены за региональными властями. На межрегиональных маршрутах, кроме смежных, устанавливать правила будет правительство России.

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