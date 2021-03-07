Художник Сергей Аверьянов без вести пропал в Москве

Художник Сергей Аверьянов пропал в столице. По данным ТАСС, о пропаже сообщила его жена.

По словам супруги 60-летнего Аверьянова, после ссоры с женой он ушел из дома и не вернулся. На связь с родственниками он не выходил, а его мобильный стал недоступен. Жена и соседи не нашли мужчину ни на даче в Подмосковье, ни в комнате, принадлежащей его покойной матери. Мужчина был одет в синие шапку и шарф, черный пуховик, серый свитер, футболку цвета хаки, серо-черные джинсы и черные кроссовки.

Позднее она сообщила, что ее муж нашелся. "Сергей нашелся, все хорошо. Всем огромное спасибо", - опубликовала она у себя на странице в Facebook.

Сергей Аверьянов обучался в МГХИ им. В. И. Сурикова. С 1993 года состоит в Московском союзе художников. Среди его работ - мозаичные произведения из натурального камня, смальты. Он работал в печатных графических мастерских в Ставангере (Норвегия) и институте "Тамаринд" (США). Работы художника находятся в музеях и частных коллекциях в России, СНГ, США, Норвегии, Японии.