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07.03.2021 13:55
Рубрика: Происшествия

Художник Сергей Аверьянов без вести пропал в Москве

Текст: Ирина Огилько

Художник Сергей Аверьянов пропал в столице. По данным ТАСС, о пропаже сообщила его жена.

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По словам супруги 60-летнего Аверьянова, после ссоры с женой он ушел из дома и не вернулся. На связь с родственниками он не выходил, а его мобильный стал недоступен. Жена и соседи не нашли мужчину ни на даче в Подмосковье, ни в комнате, принадлежащей его покойной матери. Мужчина был одет в синие шапку и шарф, черный пуховик, серый свитер, футболку цвета хаки, серо-черные джинсы и черные кроссовки.

Позднее она сообщила, что ее муж нашелся. "Сергей нашелся, все хорошо. Всем огромное спасибо", - опубликовала она у себя на странице в Facebook.

Сергей Аверьянов обучался в МГХИ им. В. И. Сурикова. С 1993 года состоит в Московском союзе художников. Среди его работ - мозаичные произведения из натурального камня, смальты. Он работал в печатных графических мастерских в Ставангере (Норвегия) и институте "Тамаринд" (США). Работы художника находятся в музеях и частных коллекциях в России, СНГ, США, Норвегии, Японии.

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