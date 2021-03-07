МВД сообщает о новом случае хищения из банковских ячеек

Новости

Беларусь запустит производство "Спутник V" в конце марта 21:42
Задержан подозреваемый в убийстве женщины и троих ее внуков в Подмосковье 21:37
"МЮ" прервал 21-матчевую победную серию "Манчестер Сити" 21:33
Власти назвали возможную причину пожара на реке в ХМАО 20:23
Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к материалам СМИ 20:17
В Праге прошел несанкционированный митинг против антиковидных ограничений 19:31
Промес впервые забил за "Спартак" после возвращения в клуб 19:19
Большунов не стал надевать серебряную медаль на церемонии награждения 19:16
Биатлонист Тарьей Бе выиграл гонку преследования на этапе КМ 19:13
Клебо признался, что ему непросто будет смириться с дисквалификацией 19:08
На северо-западе Москвы сгорел ангар 19:00
Музей Победы подготовил онлайн- и офлайн-программы к 8 марта 18:59
ВОЗ высоко оценила инвестиции России в науку после вакцины "Спутник V" 18:50
Большунов расплакался после объявления о дисквалификации Клебо 18:44
В Сирии при взрыве двух мин погибли не менее 18 человек 18:42
Опубликованы кадры испытаний ракеты комплекса "Бал" в уникальной безэховой камере 18:36
Клебо дисквалифицирован за столкновение с Большуновым 18:26
СК завел дело о покушении на убийства после пожара в ночном клубе 18:25
Большунов отказался посещать церемонию награждения после марафона 18:18
В Госдуме оценили польские рассуждения о войне НАТО и России 18:04
Вдохновитель Brexit Фарадж заявил об уходе из политики 17:58
Российская команда подала протест на действия Клебо на финише марафона 17:50
Опубликовано видео столкновения Большунова с Клебо на финише марафона 17:47
Представитель рассказал о состоянии заболевшей COVID артистки Лядовой 17:46
Большунов сломал палку в борьбе с Клебо в концовке масс-старта 17:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как повысить размер будущей пенсии
Как повысить размер будущей пенсии
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
Жительницы амурского села создали ледовую открытку к 8 марта
Жительницы амурского села создали ледовую открытку к 8 марта
07.03.2021 20:59
Рубрика: Происшествия

МВД сообщает о новом случае хищения из банковских ячеек

Текст: Иван Егоров
По данным пресс-службы ГУМВД по Москве, сообщение о краже денег из индивидуальных банковских сейфов на 1-й Брестской улице поступило в полицию 6 марта около 11.00 утра. Стражи порядка установили, что неизвестные украли из депозитария 157 миллионов 170 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В то же время новостное агентство "Москва" приводит подробности происшествия со ссылкой на источник в правоохранительных органах, который рассказал, что деньги были похищены у разных клиентов из четырех банковских ячеек в период с 1 февраля по 6 марта.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Как обойти наценки банка и обменять валюту по курсу биржи

Когда сотрудники полиции приехали по вызову в офис, к ним с письменным заявлением обратился клиент банка - гендиректор одной из компаний. Он сообщил, что 4 марта обнаружил отсутствие в ячейке 5 млн 500 тыс. руб. Кроме того, в полицию поступило заявление от предпринимательницы, которая также обнаружила отсутствие в ячейке 17,5 млн рублей и 750 тысяч долларов. Еще один клиент также сообщил полицейским, что обнаружил пропажу 3,5 млн рублей. Ну и в довершении, как рассказал источник агентства "Москва", о краже денег сообщил и сам владелец банка, который заявил полицейским, что у него пропал 1 млн долларов.

При этом в начале февраля столичный главк полиции уже сообщал, что в Москве из разных депозитариев у нескольких клиентов пропало более 200 миллионов рублей.

А до этого, в конце января официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании "банды слесарей", которые занимались изготовлением дубликатов ключей и кражей из банковских ячеек. По ее словам, используя поддельные документы, злоумышленники заключали договоры аренды сразу нескольких ячеек в кредитных организациях. Как только сотрудник банка выходил из депозитария, они с помощью пластилина снимали слепки ключей, после чего изготавливали их дубликаты. Через какое-то время подозреваемые снова снимали ячейку в этом отделении банка и незаметно вскрывали изготовленными копиями ключей уже чужие банковские сейфы, и похищали их содержимое. Троих подозреваемых, в том числе лидера "слесарей" задержали в Москве и Екатеринбурге. При обысках у них нашли 400 тысяч долларов, 110 тысяч фунтов стерлингов, 3,6 тысячи евро и более одного миллиона рублей, а также заготовки и слепки ключей от банковских ячеек. По предварительным данным полиции, улов "слесарей" составил более 2,6 млн. долларов.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Вузы смогут проводить дистанционную аттестацию с помощью биометрии
Северная Македония зарегистрировала вакцину "Спутник V"
Алиханов оценил заявление польского генерала о войне за Калининград
Ян потерял титул чемпиона UFC из-за дисквалификации
Инфекционисты дали прогноз по заболеваемости COVID-19 в России
Колокольцев: В базе МВД есть геном уже более 1 млн человек
Мошенники придумали новую схему обмана под видом выплат с госуслуг