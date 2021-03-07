МВД сообщает о новом случае хищения из банковских ячеек

По данным пресс-службы ГУМВД по Москве, сообщение о краже денег из индивидуальных банковских сейфов на 1-й Брестской улице поступило в полицию 6 марта около 11.00 утра. Стражи порядка установили, что неизвестные украли из депозитария 157 миллионов 170 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.

В то же время новостное агентство "Москва" приводит подробности происшествия со ссылкой на источник в правоохранительных органах, который рассказал, что деньги были похищены у разных клиентов из четырех банковских ячеек в период с 1 февраля по 6 марта.

Когда сотрудники полиции приехали по вызову в офис, к ним с письменным заявлением обратился клиент банка - гендиректор одной из компаний. Он сообщил, что 4 марта обнаружил отсутствие в ячейке 5 млн 500 тыс. руб. Кроме того, в полицию поступило заявление от предпринимательницы, которая также обнаружила отсутствие в ячейке 17,5 млн рублей и 750 тысяч долларов. Еще один клиент также сообщил полицейским, что обнаружил пропажу 3,5 млн рублей. Ну и в довершении, как рассказал источник агентства "Москва", о краже денег сообщил и сам владелец банка, который заявил полицейским, что у него пропал 1 млн долларов.

При этом в начале февраля столичный главк полиции уже сообщал, что в Москве из разных депозитариев у нескольких клиентов пропало более 200 миллионов рублей.

А до этого, в конце января официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании "банды слесарей", которые занимались изготовлением дубликатов ключей и кражей из банковских ячеек. По ее словам, используя поддельные документы, злоумышленники заключали договоры аренды сразу нескольких ячеек в кредитных организациях. Как только сотрудник банка выходил из депозитария, они с помощью пластилина снимали слепки ключей, после чего изготавливали их дубликаты. Через какое-то время подозреваемые снова снимали ячейку в этом отделении банка и незаметно вскрывали изготовленными копиями ключей уже чужие банковские сейфы, и похищали их содержимое. Троих подозреваемых, в том числе лидера "слесарей" задержали в Москве и Екатеринбурге. При обысках у них нашли 400 тысяч долларов, 110 тысяч фунтов стерлингов, 3,6 тысячи евро и более одного миллиона рублей, а также заготовки и слепки ключей от банковских ячеек. По предварительным данным полиции, улов "слесарей" составил более 2,6 млн. долларов.