После взрыва газа в доме в Серпухове из-под завалов извлекли девочку

Подросток обнаружена под завалами на месте взрыва в жилом доме в Серпухове.

"Из-под завалов живой извлекли девочку 14 лет. Она направлена в больницу", - сообщил источник ТАСС в экстренных службах. Девочка госпитализирована в тяжелом состоянии, уточняет РИА Новости. Спасатели продолжают работы на месте взрыва, разбирая рухнувшие конструкции и выясняя, остались ли на месте ЧП другие пострадавшие.

Взрыв в жилом доме произошел в деревне Лукьяново в городском округе Серпухов. Известно, что здание площадью 150 кв. метров рухнуло практически полностью. Возгорания не произошло. Информации о жертвах пока нет.