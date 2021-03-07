Проезжая часть освобождена после второго крупного ДТП на МКАДе

Московская кольцевая автодорога освобождена от крупного ДТП на 93 км. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Telegram. Напомним, что днем на 93 км МКАД произошло дтп с участием шести автомобилей.

"Проезжая часть освобождена", - сообщает дептранс.

Ранее в дептрансе сообщили, что на внешней стороне 93 км МКАД в районе Ярославского шоссе, предварительно, столкнулись 11 автомобилей.

Были перекрыты левая и две средние полосы, затем движение было восстановлено. Позже пресс-служба департамента сообщила, что на этом же участке магистрали, на ее внутренней стороне, столкнулись еще шесть автомобилей. Были перекрыты правая и средняя полосы. Пострадавших нет.