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07.03.2021 14:31
Рубрика: Происшествия

Проезжая часть освобождена после второго крупного ДТП на МКАДе

Текст: Ирина Огилько

Московская кольцевая автодорога освобождена от крупного ДТП на 93 км. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Telegram. Напомним, что днем на 93 км МКАД произошло дтп с участием шести автомобилей.

Фото: iStock
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"Проезжая часть освобождена", - сообщает дептранс.

Ранее в дептрансе сообщили, что на внешней стороне 93 км МКАД в районе Ярославского шоссе, предварительно, столкнулись 11 автомобилей.

Были перекрыты левая и две средние полосы, затем движение было восстановлено. Позже пресс-служба департамента сообщила, что на этом же участке магистрали, на ее внутренней стороне, столкнулись еще шесть автомобилей. Были перекрыты правая и средняя полосы. Пострадавших нет.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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